Ar ko jubilejas modelis pārāks par parastu Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia šogad atzīmē 30 gadu jubileju. Par godu tam sagatavots īpašs Octavia jubilejas modelis Selection 30 Plus, ko TV Autoziņās izmēģina DBS Autoskolas direktors Jānis Vanks. Salīdzinājumam viņš izbrauks arī ar Octavia bāzes modeli Essence.
Ar ko Škodas “maizes” modelis par 26 150 eiro piekāpjas jubilejas izlaidumam par 32 290 eiro? Dzinēji ir vienādi, 1,5 litru TSI, taču ar dažādām jaudām - 85 vai 110 ZS. DSG pārnesumkārba ir abiem, un abi ir universāļi. Selection gan ir elektrisks bagāžnieka vāks un Simply Clever sīkumi zem tā. Taču bagāžas ietilpība ir vienāda, un, tā kā abi ir Octavia Combi universāļi, tā ir liela.
Jubilejas modelim ir apsildāma stūre, ērtāki sēdekļi, plašāks virtuālais panelis u.c. Tas viss dod patīkamāku sajūtu salonā. Selection ir lielāks ekrāns, labākas LED gaismas un zemprofila riepas. Paātrinājums līdz 100 km/h atšķiras par 2 sekundēm. Ko izvēlēsies J. Vanks - ikdienišķo Essence vai teju 6000 eiro dārgāko Selection 30 Plus, uzzināsiet noskatoties visu sižetu.