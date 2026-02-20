PTAC: zemo cenu grozs bieži neatbilst memorandam - dārzeņi un augļi grozos ir reti
Zemo cenu grozs veikalos bieži izrādās nepilns. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) novērojumi Latvijas mazumtirdzniecības ķēdēs liecina: lai gan pārtikas cenu memorands paredz, ka grozā jābūt vismaz vienam produktam no katras no 10 pamata pārtikas kategorijām, tirgotāji pilnu kategoriju tvērumu nodrošina reti.
ZCG preču kategorijas: maize, piens, piena produkti (siers un biezpiens, sviests krējums, jogurts, paniņas),svaigi dārzeņi, svaigi augļi, gaļa (cūkgaļa, mājputnu gaļa, liellopu un teļa gaļa, aitu un kazu gaļa), svaigas zivis, olas, milti un citi graudaugi, augu eļļas.
Vidēji tikai 7 no 10 kategorijām
PTAC monitorings 32 nedēļu periodā apliecina, ka lielveikalu ķēdēs Zemo cenu grozos vidēji tiek aptvertas 7 kategorijas no 10. Šis rādītājs ilgstoši saglabājies nemainīgs un nav pietiekams.
Aptverto kategoriju skaits dažādās mazumtirdzniecības ķēdēs svārstās no 4 līdz 9 atkarībā no tirgotāja sortimenta.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Lai Zemo cenu grozs patiesi kalpotu Latvijas iedzīvotājiem, ir būtiski, lai tajā tiktu iekļauts vismaz viens produkts no katras memorandā noteiktās pārtikas kategorijas. Diemžēl redzam, ka kategoriju aptvere joprojām ir nepilnīga, un tas ierobežo patērētāju iespējas ikdienā iegādāties pamata produktus par zemāko cenu. Aicinu tirgotājus īpaši rūpēties par pilnvērtīgu kategoriju nodrošinājumu ne tikai formāli nodrošinot vienu produktu kategorijā, bet vairākus. Tas ļaus mājsaimniecībām pagatavot pilnvērtīgas maltītes, izmantojot zemo cenu groza produktus un mazinot tēriņus.
Vienlaikus aicinu tirgotājus nodrošināt, lai Zemo cenu groza produkti veikalos būtu viegli pamanāmi un nepārprotami marķēti. Tikai tā patērētāji varēs ātri orientēties piedāvājumā un pārliecināties, ka izvēlas preces par zemāko cenu kategorijā. PTAC turpinās sekot līdzi situācijai, lai nodrošinātu, ka šis instruments strādā tieši tā, kā tas paredzēts - iedzīvotāju labā.”
Kas grozos ir visbiežāk?
Visbiežāk no memoranda tvērumā esošajiem produktu veidiem piedāvājumos ir piens un piena produkti (visbiežāk biezpiens, jogurts), maize (baltmaize) un eļļa (rapšu eļļa). Tiem seko kviešu milti un griķi. Šīs preces veido Zemo cenu grozu “kodolu”, un tirgotāji tās piedāvā vispastāvīgāk.
Kas grozos visbiežāk trūkst?
Visretāk grozos tiek ietvertas zivis, augļi (ogas) un dārzeņi, kas ir memoranda tvērumā. Augļu, ogu un dārzeņu piedāvājums to sezonā Zemo cenu grozos gan palielinājās, tomēr pašlaik ir retāks. Nereti zemo cenu groza piedāvājumā iztrūkst olas. Visretāk no memoranda tvērumā esošajām kategorijām tiek iekļauti, piemēram, paniņas, brūklenes/dzērvenes un pilngraudu milti. Ne reizi nav bijusi aitas gaļa.
PTAC novēro, ka tirgotāji aizvien biežāk Zemo cenu grozos iekļauj papildu produktus, kas nav minēti memorandā. Šī pieeja tiek vērtēta pozitīvi, jo paplašina patērētāju izvēles iespējas un ļauj tirgotājiem elastīgāk reaģēt uz patērētāju vajadzībām. Tomēr jāņem vērā, ka šie papildu produkti netiek ieskaitīti oficiālās izpildes datos, un atbilstības vērtēšanā tie netiek ņemti vērā.
PTAC turpinās regulāru un ciešu Zemo cenu grozu monitoringu, vērtējot kategoriju aptveri, cenu līmeni, groza pieejamību, komunikāciju tirdzniecības vietās un tiešsaistē, kā arī vietējo produktu īpatsvaru.