Zviedrija dāvina četras salas, bet ir viens nosacījums!
Četri laimīgie iegūs iespēju uz veselu gadu kļūt par Zviedrijas salas īpašniekiem. Starp citu, tieši šo valsti uzskata par vienu no labākajām pasaulē kvalitatīvam miegam.
Kas jādara, lai uz gadu iegūtu Zviedrijas salu?
Lai to paveiktu, jāpiedalās konkursā, ko organizē uzņēmums "Visit Sweden" – tas ir oficiāli atbildīgs par Zviedrijas tūrisma zīmola popularizēšanu pasaulē. Konkursa rīkotāji norāda, ka Zviedrijā ir 267 570 salas – vairāk nekā jebkurā citā valstī pasaulē.
Tomēr konkursā piedalās tikai četras no tām:
- Medbādana – sala, kas izveidojusies pēdējā ledus laikmeta laikā un atrodas aptuveni 35 kilometrus uz dienvidrietumiem no Ūmeo pilsētas. Tā ir ideāli piemērota peldēšanas un svaigu zivju cienītājiem;
- Storbergeta – neliela granīta sala, kas atrodas 30 kilometru attālumā uz ziemeļiem no Nīneshamnas pilsētas un ironiski tiek dēvēta par "Lielo kalnu";
- Tjuvholmena – ar priežu mežiem klāta sala, kas atrodas aptuveni 25 kilometrus uz ziemeļiem no Lidčēpingas;
- Marstena – neliela akmeņaina sala 9 kilometru attālumā uz ziemeļiem no Falkenbergas, kas ir ideāla vieta makšķerēšanas cienītājiem.
Lai piedalītos konkursā, pretendentiem jābūt vecākiem par 18 gadiem. Piedalīties var jebkuras pasaules valsts iedzīvotāji, izņemot Zviedriju. Organizatori arī brīdina, ka miljardieru pieteikumi netiks izskatīti.
Konkursa dalībniekiem jāieraksta video, kurā jāpaskaidro, kāpēc tieši viņi ir pelnījuši iegūt savu Zviedrijas salu. Video jābūt uzņemtam vertikālā formātā, ne garākam par vienu minūti, un tas jāaugšupielādē attiecīgajā pieteikuma formā līdz 2026. gada 17. aprīļa plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika. Uzvarētāji tiks paziņoti jūnijā.
"Zviedrijai pieder vislielākais salu skaits pasaulē un īpaša saikne ar dabu. Šeit pieejamība, atbildība un vienkāršība iet roku rokā. Aicinot cilvēkus kļūt par salu sargiem, mēs parādām, ka patiesa greznība nav pārmērība, bet gan laiks, telpa un līdzsvars. Tas ir veids, kā rosināt ziņkāri, pārvērtēt vērtības, ko cilvēki meklē ceļojumos, un dalīties ar patiesi zviedrisku skatījumu uz brīvību un atbildību dabā," skaidro konkursa rīkotāji.
Vienlaikus viņi brīdina, ka, lai gan uzvarētāji iegūs tiesības izmantot salu divpadsmit mēnešus, tās joprojām būs pieejamas sabiedrībai, kas nozīmē, ka arī citi cilvēki varēs tās apmeklēt.
Plašāku informāciju par katru no salām un konkursa nosacījumiem var atrast vietnē "Visit Sweden".