Ukrainas aizstāvji likvidējuši krievu militārā žurnāla "Ahmat" galveno redaktoru Pāvelu Porsevu
Ukrainas aizsardzības spēki ir likvidējuši žurnāla "Ahmat" galveno redaktoru Pāvelu Porsevu. Saskaņā ar publicētajiem datiem, viņš dienējis Krievijas Bruņoto spēku 90. tanku divīzijā.
Krievija ir apstiprinājusi propagandista un Krievijas militārpersonas Pāvela Porseva nāvi.
Par to ziņoja Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas "Telegram" kanāls "INDIA "AHMAT"".
Saskaņā ar publicētajiem datiem viņš dienēja Krievijas Federācijas Bruņoto spēku 90. tanku divīzijā.
Krievijas militārpersonu vidū Porsevs bija pazīstams ar iesauku "Mažors". Saskaņā ar sākotnējo informāciju viņš likvidēts, kad noticis trieciens pa komandpunktu.
Precīza uzbrukuma vieta joprojām nav zināma.
Pāvels Porsevs apvienoja militāro dienestu ar darbību plašsaziņas līdzekļos okupācijas spēku interesēs. Viņš ieņēma propagandas izdevuma "Ahmat" galvenā redaktora amatu.
Turklāt viņš vadīja arī citu propagandas izdevumu "Pobedonosec" un "Alga" darbu. Šie resursi bija iesaistīti informācijas izplatīšanā par Krievijas formējumu darbību frontē.
Propagandists piedalījās arī Avdijivkas okupācijā Doneckas apgabalā, par ko no pavēlniecības saņēma medaļu.