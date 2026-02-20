Austrijas alpīnists atzīts par vainīgu draudzenes slepkavībā. Bet no cietumsoda izvairās
Austrijas kalnā kāpējs Tomass Plombergers atzīts par vainīgu savas draudzenes Kerstinas Gērtneres slepkavībā aiz neuzmanības. Tomēr vainu mīkstinošu apstākļu dēļ viņš uz cietumu nedosies.
Tiesa Tomasam par nodarījumu piemēroja piecu mēnešu nosacītu sodu un naudas sodu 9400 eiro apmērā. Viņa, 33 gadus vecā draudzene Kerstina, gāja bojā 2025. gada 18. janvārī, kad Tomass viņu pameta bezpalīdzīgā stāvoklī Austrijas augstākā kalna Grosglocknera virsotnē.
Tiesa paziņoja, ka, izskatot lietu, tika ņemts vērā, ka Tomasam nav iepriekšējas sodāmības, kā arī tas, ka viņš notikušajā zaudēja sev tuvu personu. Šie faktori tika uzskatīti par vainu mīkstinošiem. Tāpat tiesa norādīja, ka ņēma vērā sabiedriskās diskusijas sociālajos tīklos, kas bija apsūdzētajam kaitīgas.
Tiesnesis Norberts Hofers, kurš pats ir pieredzējis kāpējs un paralēli darbojas kalnu un helikoptera glābšanas komandās Tiroles reģionā, apgalvoja, ka Tomass Plombergers bija prasmīgs alpīnists, kamēr viņa draudzene Kerstina bija daudz mazāk pieredzējusi. Viņš uzsvēra, ka pārim bija jādodas lejup no kalna, kad Kerstinai kļuva slikti, jo viņai nebija pietiekamas pieredzes kalnā kāpšanā ziemas apstākļos.
Tomass arī bijušo draudzeni bija atstājis uz kalna
Tiesa arī uzklausīja apsūdzētā bijušo draudzeni Andreu B., kura norādīja, ka Tomass arī viņu kāpiena laikā 2023. gadā atstāja kalna virsotnē bezpalīdzīgā stāvoklī. Sieviete teica, ka jutās pārgurusi, izjuta reiboni un viņas lukturi bija izslēgušies. Viņa sacīja, ka kādā brīdī Tomass, kas soļoja pa priekšu, vienkārši pazuda un atstāja viņu vienu. Kad sieviete atklāja, ka palikusi viena, viņa skaļi kliegusi un izplūdusi asarās.
Tikmēr glābēju komanda, kas atrada bojāgājušās Kerstinas līķi, norādīja, ka sieviete tika atrasta guļus pozīcijā ar kājām paceltām uz augšu pie klints sienas. Viens no glābējiem norādīja, ka viņai joprojām uz muguras bija mugursoma, bet sievietes galva bija noliekta atpakaļ. Kerstinas acis bija plaši atvērtas, un viņai uz rokām nebija cimdi, bet zābaki bija vaļīgi. "Mēs bijām pārsteigti atrast viņu šajā pozīcijā. Ja vējš būtu bijis stiprāks, viņa būtu kritusi uz dienvidu nogāzi," pauda glābējs.
Tomass savu vainu notikušajā noliedz
Prokuratūra apgalvoja, ka vējš liktenīgajā dienā bija ļoti stiprs, līdz 74 km/h, un gaisa temperatūra bija noslīdējusi līdz -8 grādiem, kaut šķietamā temperatūra bija krietni zemāka — -20 grādi. Tāpat prokuratūra uzsvēra, ka Tomass, kā pieredzējušākais kāpējs, uzskatāms par atbildīgo personu kāpiena laikā. "Šādai situācijai nekad nevajadzēja izveidoties," uzsvēra prokuratūra.
Tikmēr Tomass savu vainu notikušajā noliedzis. Viņš tiesā izteica dziļu nožēlu par notikušo, kā arī pauda, ka mīlēja Kerstinu, kuru raksturoja kā "ļoti sportisku sievieti". Tomasa jurists Kurts Jelineks sacīja, ka nelaime notika "augsta stresa apstākļos" un norādīja, ka "Kerstina zināja, ko viņa dara".
Prokurori apgalvoja, ka pāris kādā brīdī iestrēga kalnā un viņu pārvietošanās kļuva lēnāka, tomēr Tomass neizsauca policiju un nenosūtīja brīdinājuma signālus, kad policijas helikopters lidoja virs viņiem ap plkst. 22.30 vakarā. Aizstāvība iebilda, apgalvojot, ka tajā brīdī viņi atradās tuvu kalna virsotnei un nepievērsa policijas uzmanību, jo "abi jutās labi". Tomēr aizstāvība norādīja, ka "situācija pēc dažiem mirkļiem esot strauji pasliktinājusies".
Pēc pusnakts, plkst. 00.35, Tomass pa tālruni sazinājās ar policiju, tomēr nav publiskots, kas šajā sarunā tika teikts. Kamēr glābēji apgalvoja, ka zvans netika uzskatīts par "augstas steidzamības zvanu", Tomasa advokāts noliedza, ka vīrietis būtu glābējiem apgalvojis, ka "viss esot tajā brīdī bijis kārtībā". Pēc sarunas Tomass telefonā ieslēdza klusuma režīmu.
Plkst. 2.00 Tomass sāka kāpt lejā no virsotnes pa kalna pretējo pusi. Viņš bija atstājis Kerstinu vienu netālu no kalna virsotnes. Ap plkst. 2.30 tālumā esošās novērošanas kameras fiksēja viņa lukturīša gaismu. Ap plkst. 3.40 Tomass sazinājās ar glābējiem, tomēr stiprā vēja dēļ likumsargi Kerstinas meklēšanā nevarēja izmantot helikopteru.
Pēc dažām stundām neliela glābēju komanda devās ceļā uz Kerstinas atrašanās vietu, kur plkst. 10.10 viņi atrada sievietes līķi. Kerstinas nāves iemesls bija hipotermija jeb nosalšana. Sievietei nebija apsegta ar siltumizolējošu segu, kas palīdzētu saglabāt viņas ķermeņa temperatūru. Tāpat Kerstina bija atstāta kalnā, un viņai uz muguras joprojām atradās smagā mugursoma.