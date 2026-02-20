Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas atbilde par NLO satriec soctīklus
Cilvēkus vienmēr ir interesējis, vai mēs Visumā esam vieni un vai pastāv kāda struktūra, kas zina vairāk, nekā tiek publiski atklāts. Nesenā podkāstā bijušais ASV prezidents izteica savu viedokli par to, vai eksistē citplanētieši un ko prezidents vispār zina par viņu eksistenci.
Bijušais ASV prezidents Baraks Obama piesaistīja sabiedrības uzmanību, runājot par ārpuszemes parādībām. Saruna sākās ar parastiem politiskiem un sociāliem jautājumiem, taču ātri pārvērtās par spekulāciju vilni, kad tēma novirzījās uz Visumu un iespēju dzīvībai eksistēt citur.
Nesenajā raidījumā Obamam jautāja, vai viņš tic, ka mēs neesam Visumā vieni. Viņa atbilde bija ļoti negaidīta, jo cilvēki pieņem, ka viņam, kā bijušajam prezidentam, ir daudz lielāks zināšanu krājums, tostarp arī slepena informācija, salīdzinājumā ar parastu pilsoni.
Visums ir bezgalīgs — un arī uzskati ir dažādi
Visumā ir bezskaitāmas planētas un galaktikas, kuru izmērus patiesībā neviens nevar precīzi novērtēt. Pateicoties kosmiskajiem planetārijiem un zinātnieku darbam, mēs esam spējuši redzēt tikai nelielu daļu no šīs milzīgās sistēmas.
Taču vispārējā ainā ir skaidrs viens: pašlaik nav pierādījumu tam, ka mēs esam vienīgie Visumā.
Tāpat pastāv uzskats, ka NASA un Amerikas Savienotās Valstis, iespējams, ir visvairāk informētas par šo situāciju un slēpj informāciju, kas varētu šokēt cilvēci.
"Zona 51" ir pazīstama kā ārkārtīgi slepena ASV Gaisa spēku bāze, kur tiek izstrādāta un testēta jaunā aviācijas un militārā tehnika. Tur strādā augsti kvalificēti piloti un inženieri, kuru darbība ir stingri konfidenciāla. Lai gan plašsaziņas līdzekļos un popkultūrā ir izplatīti stāsti par NLO un citplanētiešiem, nav apstiprinātu pierādījumu, ka bāzē tiktu glabātas citplanētiešu tehnoloģijas vai ķermeņu daļas.
Pat esošajiem prezidentiem, visticamāk, ir pieejama tikai daļa slepenās informācijas, kas attiecas uz militāro tehniku un valsts drošību, un neviens no viņiem nav pilnībā informēts par visu. Tomēr savu viedokli var izteikt bijušie prezidenti, kas ir pametuši savu amatu.
Ko zina Obama?
Nesenajā podkāstā vadītājs Braians Tailers Koens uzdeva Barakam Obamam jautājumu: "Vai eksistē citplanētieši?" Obama pieticīgi atbildēja: "Viņi eksistē, bet es viņus neesmu redzējis, un viņus tur neglabā." Vadītājs uzreiz pārjautāja: "Vai jūs domājat "Zonu 51"?"
Obama ar humoru piebilda, ka citplanētieši un to tehnoloģijas netiek turētas noslēpumā militārajā bāzē "Zona 51" Nevadā vai citos pazemes objektos — ja vien nav sazvērestība, kas šo informāciju slēpj pat no prezidenta.
Vēlāk sociālajos tīklos Obama paskaidroja, ka viņš drīzāk domājis Visuma neizmērojamību un statistisko varbūtību, ka uz citām planētām pastāv dzīvība, taču viņam nav ticamu pierādījumu tam, ka citplanētieši būtu apmeklējuši Zemi.
"Ja Visums ir bezgalīgs un planētu skaits ir milzīgs, tad ir ļoti iespējams, ka kaut kur tur ir kāda dzīvības forma. Bet tas nenozīmē, ka mums uz Zemes ir tam pārliecinoši pierādījumi," piebilda Obama.
Zinātniskais viedoklis
Pēdējos gados ASV valdība ir publiskojusi vairākus datus par gadījumiem, kas saistīti ar neizskaidrojamiem gaisa objektiem. Daudzi no šiem gadījumiem ir plaši atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos un izraisījuši interesi par iespējamo citplanētiešu eksistenci.
Zinātnieki arī uzsver, ka, lai gan dzīvības eksistence Visumā statistiski ir ļoti iespējama, nav pierādījumu par saprātīgas dzīvības eksistenci, kas būtu apmeklējusi Zemi.
Obama arī uzsvēra, ka ir svarīgi atšķirt zinātniski pierādītus faktus no populārām sazvērestības teorijām.
Plašsaziņas līdzekļu reakcija un sabiedrības interese
Obamas izteikums izraisīja plašu spekulāciju vilni plašsaziņas līdzekļos, īpaši sociālajos tīklos, kur daudzi interpretē viņa vārdus kā apstiprinājumu citplanētiešu eksistencei, raksta "Limon.ee".
Bijušajam prezidentam tagad nākas vairākkārt medijiem paskaidrot, ka tā bija vairāk reflektējoša atbilde un ka viņam nav jaunas informācijas, ko atklāt. "Manas prezidentūras laikā neparādījās nekas, kas apstiprinātu citplanētiešu ierašanos uz Zemi. Bet Visums ir milzīgs, un pastāv daudzas iespējas," sacīja Obama.