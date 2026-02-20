ASV hokejistes ieved valsti otrajā vietā medaļu kopvērtējumā; līdz līderiem gan jau ir ļoti tālu
Norvēģijas sportisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās tika pie vēl vienas zelta godalgas, saglabājot drošu vadību medaļu kopvērtējumā.
Kopumā sadalīti 95 no 116 medaļu komplektiem un norvēģu pārsvars augstākā kaluma godalgās pār tuvākajiem sekotājiem ir septiņas zelta medaļas.
Norvēģiem ceturtdien savu trešo zeltu šajā Olimpiādē izcīnīja ziemeļu divcīņas sportists Jenss Luross Oftebrū, kurš kopā ar Andrēasu Skūglunnu palika nepārspēts vīriešu komandu sprinta sacensībās. Divas zelta medaļas izcīnīja ASV sportisti, bet pa vienai pirmajai vietai bija arī Šveicei, Spānijai un Ķīnai.
Norvēģijas kontā tagad ir 34 medaļas, no kurām 16 ir zelta, astoņas - sudraba un desmit - bronzas. Uz otro vietu ar deviņām zelta, 12 sudraba un sešām bronzas medaļām pakāpās ASV, bet uz trešo pozīciju ar deviņām zelta, piecām sudraba un noslīdēja Itālija.
Aiz mājiniekiem medaļu ieskaitē ir Francija, Nīderlande, Zviedrija un Šveice, kurām ir sešas zelta medaļas, bet tālāk labāko desmitniekā ar piecām augstākā kaluma medaļām seko Vācija, Austrija un Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod 24. pozīciju. Pie godalgām tikušas 27 valstis. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.