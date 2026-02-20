Ieraksts “X” kļūst par iemeslu aizturēšanai: Turcijā apcietināts DW žurnālists
Turcijas galvaspilsētā Ankarā par ierakstiem sociālajos tīklos aizturēts ilggadējs Vācijas raidorganizācijas "Deutsche Welle" (DW) korespondents Alidžans Uludags, pavēstīja raidsabiedrība, mudinot varasiestādes žurnālistu nekavējoties atbrīvot.
Žurnālistu ģimenes klātbūtnē aizveda aptuveni 30 policisti un nogādāja Stambulas augstākajā policijas pārvaldē.
DW direktore Barbara Masinga aicināja Uludagu nekavējoties atbrīvot.
Saskaņā ar DW informāciju Uludagam izvirzītas apsūdzības par "maldinošas informācijas izplatīšanu sabiedrībai", "prezidenta aizskaršanu" un "Turcijas nācijas, valsts un iestāžu aizskaršanu".
Turcijas mediji arī ziņoja par šīm apsūdzībām, atsaucoties uz Stambulas galveno prokuratūru.
Tiek ziņots, ka Uludaga dzīvoklī veikta kratīšana un konfiscētas IT iekārtas.
Apsūdzības ir saistītas ar aptuveni 18 mēnešus vecu ierakstu platformā "X", kurā viņš kritizēja valdības pasākumus, atbrīvojot iespējamos "Islāma valsts" kaujiniekus, un apsūdzēja amatpersonas korupcijā.
Žurnālists ilgstoši ir atspoguļojis cilvēktiesību pārkāpumus, korupcijas lietas un tiesas procesus.
"Tas, ka žurnālistu 30 policisti aizved un nogādā Stambulā kā smagu noziedznieku, ir apzināts iebiedēšanas akts, un tas parāda, cik smagi tiek apspiesta preses brīvība," norādīja DW direktore.