PTAC pārbaudes par "Melnās piektdienas" atlaidēm e-veikalos atkāj satraucošu tendenci
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), veicot uzraudzību 2025. gada "Melnās piektdienas" atlaižu kampaņu laikā, populārās Latvijas ekomercijas vietnēs konstatējis būtiskus pārkāpumus atlaižu norādīšanā.
No 2025. gada 15. oktobra līdz 11. decembrim PTAC veica pārbaudes 27 interneta veikalos. Kopumā tika pārbaudīti vairāk nekā 1,3 miljoni preču piedāvājumi tādās produktu grupās kā apģērbi, darba rīki, datortehnika, kosmētika, mājas tehnika, spēļu konsoles, telefoni, tīrīšanas līdzekļi un viedierīces.
Monitoringa galvenie rezultāti:
- Kopējais pārbaudīto preču skaits: 1 327 154.
- Preces ar atlaidēm: 121 420 (9% no kopējā apjoma).
- Cenu caurspīdīgums: 43 855 (36%) gadījumos no kopējā atlaižu piedāvāju skaita bija norādīta 30 dienu cenas informācija.
- Pārbaudes atklāja satraucošu tendenci – liela daļa atlaižu nav bijušas godīgas pret patērētāju.
Izplatītākie pārkāpumi:
- Atlaide nav piemērota no 30 dienu zemākās cenas – 18 230 gadījumos jeb 41,57% no atlaižu piedāvājumiem, kuriem ir norādīta 30 dienu cenas informācija;
- Mainīta pārdošanas cena kampaņas laikā – 3 187 gadījumos jeb 2,62% no visiem atlaižu piedāvājumiem;
- Mainīta sākotnējā cena kampaņas laikā – 1 779 gadījumos jeb 1,47% no visiem atlaižu piedāvājumiem.
Tāpat ir konstatēti gadījumi, ka atlaižu periodi ir nepamatoti ilgi – līdz pat 58 dienām, kas maldina patērētājus par piedāvājuma ekskluzivitāti.
PTAC secina, ka pašreizējā komercprakse Latvijas e-vidē attiecībā uz atlaižu piedāvāšanu daudzos gadījumos ir maldinoša. Visbiežāk tirgotāji grēko ar nepareizu atlaižu piemērošanu – atlaide netiek aprēķināta no 30 dienu zemākās cenas, kā to prasa likums.
PTAC aicina e-veikalu īpašniekus:
- skaidri, patiesi un godīgi norādīt preču sākotnējās cenas;
- piemērot atlaides tikai no patiesas 30 dienu zemākās cenas;
- pārtraukt maldinošu komercpraksi, kas kropļo konkurenci un maldina patērētājus.
Balstoties uz šiem rezultātiem, PTAC vērtēs nepieciešamību veikt turpmākas uzraudzības aktivitātes pret pārkāpējiem.
Pašlaik turpinās datu analīze par Ziemassvētku un Jaunā gada atlaižu piedāvājumiem, par ko informācija sekos.
Pērnā gada izskaņā situācija bija vēl bēdīgāka. Kā iepriekš vēstīja Jauns.lv, ar mākslīgā intelekta palīdzību analizējot "Melnās piektdienas" un Ziemassvētku atlažu datus par 2024. gadu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) secinājis, ka lielākā daļa "žilbinošo piedāvājumu" ir tikai mārketinga triks.