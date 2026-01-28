Austrijas eksministrei Kneislai rosina atņemt pilsonību - viņa savulaik kāzās dejoja ar Putinu
Liberālā partija NEOS pieprasījusi atņemt Austrijas pilsonību bijušajai ārlietu ministrei Karinai Kneislai, kas ir bēdīgi slavena ar to, ka 2018. gadā savās kāzās dejoja ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Kneisla ministra amatu ieņēma no 2017. līdz 2019. gadam, bet kopš 2023. gada dzīvo Krievijā. Ierosinājums par pilsonības atņemšanu pieteikts pēc Kneislas negatīvajiem izteikumiem par savu dzimteni.
NEOS šonedēļ paziņoja, ka partija gatavo juridisku sūdzību, lai sāktu pilsonības atņemšanas procedūru.
Kneisla "izplata apmaksātu propagandu Krievijas prezidenta Vladimira Putina un viņam līdzīgo interesēs", norāda NEOS.
"Putina dienestā Kneisla simboliski izplata tikai vienu vēstījumu - Austrija ir vārti uz elli, Putina Krievija - paradīzes dārzs," norādīja parlamenta deputāts Janniks Šeti, kas pārstāv NEOS.
Šeti arī kritizēja Kneislu par to, ka viņa kā bijusī Austrijas ārlietu ministre izmanto savu statusu komerciālos nolūkos.
Kneisla bija ārlietu ministre kanclera Sebastiana Kurca centriski labējās koalīcijas valdībā. Amatam viņu izvirzīja eiroskeptiķu Brīvības partija.
2021. gadā Kneisla pievienojās Krievijas valsts uzņēmuma "Rosņeftj" direktoru padomei. Viņa no tās atkāpās 2022. gada maijā.
Eksministre arī rakstījusi publikācijas Krievijas propagandas medijam RT.
2023. gada augustā tika ziņots, ka Kneisla apmetusies uz dzīvi ciematā Rjazaņas apgabalā un ka viņai piedāvāts sadarboties ar Sanktpēterburgas universitātes Krievijas attīstības galveno problēmu ģeopolitisko observatoriju (G.O.R.K.I.). Šobrīd viņa ir šī centra vadītāja.
Putins ierodas Austrijas eksministres Kneislas kāzās un uzdejo ar līgavu
Bijusī Austrijas ārlietu ministre Kārina Kneisla, kura savās kāzās dejoja ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, pametusi valsti, ziņo "The Washington ...