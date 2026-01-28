Šī nedēļa Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas sporta vēsturē ierakstīta ar īpašu jaudu
Šī nedēļa Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas sporta vēsturē tiks ierakstīta ar īpašu jaudu. Kamēr mūsu jaunās futbolistes cīnījās par Latvijas labāko komandu tituliem, skolas absolventi pārstāv valsts godu uz Eiropas lielākās skatuves.
Jaunākās, bet drosmīgākās: 5. vieta valsts finālturnīrā
Vakar Rimi Olimpiskajā centrā norisinājās Latvijas telpu futbola čempionāta finālturnīrs meitenēm. Mūsu ģimnāzijas komanda sīvā konkurencē izcīnīja augsto 5. vietu Latvijā!
Īpašu atzinību meitenes pelnījušas tāpēc, ka viņas bija pašas jaunākās dalībnieces visā turnīrā. Spēlējot pret fiziski spēcīgākām un pieredzējušām pretiniecēm, mūsu komanda nodemonstrēja apbrīnojamu tehniku un cīņassparu.
Komandas sastāvs:
- Melānija Čuhnova, Kate Černova;
- Vanesa Degterjonoka, Keita Brauna;
- Katrīna un Elizabete Pētersones;
- Evelīna Lindermane, Paula Veldre, Amanda Alksne.
No ģimnāzijas krekliem līdz Latvijas izlasei
Tajā pašā laikā Xiaomi Arēnā norisinās vēsturisks notikums – Eiropas telpu futbola čempionāta finālturnīrs. Mums ir milzīgs lepnums, ka Latvijas nacionālās izlases sastāvā šajā prestižajā turnīrā spēlē divi mūsu skolas absolventi: Renards Ūdris un Toms Kristiāns Grīslis.
Latvijas izlase savā debijā jau paguvusi izcīnīt pārliecinošu uzvaru pār Gruziju (4:0), un puišu neatlaidība laukumā ir lielisks piemērs ikvienam mūsu skolas sportistam.
“Šie panākumi apliecina, ka Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija ir vieta, kurā dzimst un aug sporta zvaigznes. No skolas sporta zāles līdz Eiropas čempionātam – viss ir iespējams!”
Novēlam veiksmi un izturību Renardam un Tomam turpmākajās Eiropas čempionāta spēlēs, kā arī neizsīkstošu enerģiju mūsu jaunajām futbolistēm nākamajos turnīros!