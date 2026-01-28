Savulaik karaliene Elizabete II kameru priekšā pieķerta retā dusmu lēkmē, metot princim Filipam ar kurpi
Lai arī karalienes Elizabetes II un prinča Filipa laulība vienmēr šķitusi harmoniska, aiz pils durvīm netrūka ne asu vārdu apmaiņa, ne arī pa kādai eksplozīvākai strīdēšanās reizei.
Rakstnieks Roberts Džobsons, kurš gadu desmitiem ir vācis aizkulišu stāstus par Vindzoru namu, savā jaunajā grāmatā “The Windsor Legacy” apraksta vienu karstu strīdu 1954. gadā, kad pāris karaliskās tūres laikā uzturējās Austrālijā.
“Filips izmetās ārā no kotedžas, un karaliene viņam uz pēdām, metot viņam ar tenisa raketi un kurpi,” rakstīja Džobsons.
“Pēc tam viņa pamanīja filmēšanas komandu, satvēra viņu, ievilka atpakaļ iekšā un aizcirta durvis. Sadraudzības (Commonwealth) Kino vienība bija ieradusies uz inscenētu karalisku mirkli ar koalām. Tā vietā viņi stāvēja sastinguši. Vēlāk Elizabete iznāca no kotedžas — šoreiz smaidot,” viņš rakstīja. “ “Atvainojiet par nelielo starpgadījumu,” viņa sacīja. “Tas notiek katrā laulībā. Nu, ko jūs gribētu, lai es daru?””
Pēc Džobsona teiktā, šie kadri “pazuda”.
Karaliskā laulība ne vienmēr bija ideāla arī tad, kad darbojās kameras, uzsvēra karaliskās ģimenes eksperts Ians Pelhems Tērners. “Filmēšanas grupa ārpus bungalo varēja dzirdēt milzīgo skandālu starp Filipu un Elizabeti, kamēr kameras rullēja,” sacīja Tērners.
“Ļoti dusmīga Elizabete viņam pa galvu meta gan ar tenisa raketi, gan kurpi. Reizēm Filips karalieni dēvēja par “sasodītu muļķi”. Kā es zinu personīgi, tu nekad negribēji nonākt situācijā, kurā apkauno karalieni. Viņa varēja tevi sastindzināt ar ledainu skatienu no 50 pēdu attāluma.”
Žurnāla “Majesty” galvenā redaktore Ingrīda Sjūarda iepriekš sacīja, ka karaliene un hercogs pēc brauciena bija izsmelti un ka “viņu nervi bija ļoti saasināti.”
“Karaliene izgāja ārā un uzkliedza [Filipam], lai viņš nāk atpakaļ,” apgalvoja grāmatas “Prince Philip Revealed” autore. “Tad viņa viņu satvēra un ievilka atpakaļ iekšā. Protams, varat iedomāties, ka tā laika noplukušais preses sekretārs bija nāvīgi pārbijies. Viņš aizskrēja pie filmēšanas komandas un teica: “Mēs nevaram pieļaut, ka tas ir redzams filmā. Tā ir katastrofa. Atdodiet man filmu. Jums nebija paredzēts šo filmēt.’”
“Filips mēdza būt arī diezgan ass pret savu sievu,” norādīja Sjūarda. “Viņš brauca ar maksimālo ātrumu visur, kas viņu padarīja nervozu. Viņa sāka dziļi elpot, un viņš viņai teica: “Ja turpināsi tā elpot, es tevi izlikšu no mašīnas.” Reiz kāds, kurš sēdēja viņai blakus, jautāja: “Kāpēc tu viņu nenorāj?” Viņa atbildēja: “Tāpēc, ka es zinu — viņš apstādinās mašīnu un mani izliks no tās!””
“Bet karaliene to atdeva ar uzviju,” piebilda Sjūarda. “Viņš viņu apsūdzēja, ka viņa runā muļķības, bet viņa runāja mīklās, kamēr viņš centās saprast, ko viņa ar to domā.”
Elizabete, kuru reiz dēvēja par “pasaules iekārojamāko mantinieci,” 1947. gadā apprecējās ar jūras virsnieku Filipu Mauntbatenu. Tajā laikā topošajam Edinburgas hercogam bija tikai “daži graši kabatā,” rakstīja Džobsons. Viņš palika leģendāri taupīgs līdz pat savai nāvei 2021. gadā 99 gadu vecumā.
Džobsons rakstīja, ka Filips reiz licis savam drēbniekam “pāršūt 52 gadus vecas bikses.”
Analizējot Filipa dzīvi, Džobsons norādīja, ka prinča sapnis turpināt karjeru flotē sabruka, kad Elizabete 1952. gadā kāpa tronī. Lielbritānijas visilgāk valdījusī monarhe nomira 2022. gadā 96 gadu vecumā.
“Viņš bija slavens ar to, ka karalienes valdīšanas pirmajos gados mēdza nopūsties: “Es esmu vienīgais vīrietis šajā valstī, kura sieva ir viņa priekšniece!”” sacīja britu karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča.
“Viņas klasiskais publiskais “rājiens”, ko daudzi ir dzirdējuši, bija: “Filip, uzvedies”,” viņa piebilda. “Bija brauciens karietē, kur viņus nofilmēja strīdā — karaliene viņam uzmeta ledainu skatienu un, šķiet, atcirta visai tieši.”
Gadu gaitā tie, kas strādāja ar pāri un viņiem, redzēja daudz ainu, kurās Filips beigās mēdza pateikt: “Ai, nu beidz taču aizveries”. Karaliene parasti neapvainojās. Tā vietā viņa bija gatava ar dzēlīgu, bet asprātīgu atbildi. Šie stāsti bieži tika stāstīti, lai parādītu, cik dzelžaini stipra un sarkastiska viņa spēja būt, kad viņš bija tiešs, nepacietīgs un brīžiem arī rupjš pret viņu.
Tomēr britu raidorganizācijas pārstāve un fotogrāfe Helēna Čarda sacīja, ka Elizabete un Filips bija dziļi uzticīgi gan Kronim, gan viens otram. “Kā mēdz teikt, pretstati pievelkas,” sacīja Čarda. “Pieticīga jaunā princese Elizabete un dinamiskais princis Filips iemīlējās līdz ausīm. Roku rokā viņi darbojās perfekti līdzsvaroti — līdz brīdim, kad viņu pasaule negaidīti mainījās. Princim Filipam nācās atteikties no daudzsološās jūras karjeras, lai kļūtu par karalienes dzīvesbiedru (konsortu). Viņu pienākuma sajūta un uzticība Kronim nekad nešaubījās, lai gan Filipam viņa loma šķita nomācoša, īpaši pirmajos gados. Viņš saprata, ka viņas publiskie pienākumi vienmēr būs pirmajā vietā.”
Karalisko lietu eksperti saka — Elizabetes un Filipa laulībā netrūka spriedzes, tomēr humoram un lojalitātei vienmēr izdevās uzvarēt, un tie arī palīdzēja tai pastāvēt.
Filips 2017. gadā 96 gadu vecumā beidza pildīt publiskos pienākumus. Pēdējos gadus viņš mierīgi pavadīja piecu guļamistabu kotedžā Sandringemas īpašumā, aizraujoties ar vēstures grāmatām, akvareļu gleznošanu un tuvu ģimenes locekļu apciemojumiem.