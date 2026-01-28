"Aptieka LR" īpašnieci apsūdz par vairāk nekā 700 000 eiro izkrāpšanu no valsts
Prokuratūra ir nosūtījusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu, kurā uzņēmuma "Aptieka LR" īpašniece un valdes locekle Lāsma Reide apsūdzēta par vairāk nekā 700 000 eiro izkrāpšanu no valsts.
Neminot uzņēmuma nosaukumu un apsūdzētās vārdu, prokuratūra informēja, ka uzņēmuma, kuram pieder divas aptiekas, valdes locekle ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noslēdza līgumu par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču un M sarakstā iekļauto zāļu nodrošināšanu.
Līgums noteica, ka uzņēmums apņemas līguma darbības laikā izsniegt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces un M sarakstā iekļautās zāles, kuru iegādes izdevumi tiek daļēji vai pilnīgi segti no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt kompensējamās zāles un M sarakstā iekļautās zāles.
Līgums paredzēja, ka NVD apņemas samaksāt par izsniegtajām kompensējamajām zālēm un M sarakstā iekļautajām zālēm saskaņā ar līguma noteikumiem.
Līgums noteica, ka uzņēmums NVD veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā ievada precīzu un autentisku informāciju par kompensējamajām zālēm, kas izsniegtas pret recepti.
Lai izpildītu šo līguma nosacījumu, tai pat dienā apsūdzētā valdes locekle ar NVD noslēdza arī līgumu par Vadības informācijas sistēmas lietošanu. Piekļuves tiesības sistēmai tika piešķirtas apsūdzētajai, kurai pēcāk radies noziedzīgs nodoms minētajā sistēmā ievadīt neprecīzu un neautentisku informāciju par kompensējamām zālēm, kas izsniegtas pret kāda ārsta - nefrologa izrakstītajām receptēm, un tādējādi ar viltu prettiesiski iegūt Latvijai piederošus naudas līdzekļus.
Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, apsūdzētā laika posmā no 2018. gada oktobra līdz 2024. gada aprīlim NVD veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmā ievadīja datus par kompensējamiem medikamentiem "Aranesp" un "Mircera", kurus uzņēmums ir iegādājies un izsniedzis pacientiem, pausts apsūdzībā.
Norādītais izsniegto zāļu daudzums, par ko uzņēmums no NVD saņēma samaksu, ievērojami atšķīrās no pacientiem faktiski izrakstītā un izsniegtā zāļu daudzuma, kā rezultātā apsūdzētā savās un uzņēmuma interesēs no Latvijas izkrāpa naudas līdzekļus 719 957 eiro apmērā, informēja prokuratūrā.
Kriminālprocesā tika sākts un tiesai nodots process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai, kura interesēs krāpšana tika izdarīta. Zināms, ka šis uzņēmums ir "Aptieka LR".
"Firmas.lv" informācija liecina, ka Reide ir vienīgā "Aptieka LR" īpašniece un valdes locekle. Ar uzņēmumu saistītie objekti ir Rogovkas aptieka Rēzeknes novadā un Seces aptieka Aizkraukles novadā.
2022. gadā uzņēmums apgrozīja 468 177 eiro un strādāja ar 2318 eiro zaudējumiem. Dati par pēdējiem gadiem nav pieejami. Uz šī gada janvāra sākumu uzņēmumam reģistrēts parāds VID 37 796 eiro apmērā.