Šodien 15:54
Jelgavas novadā no ceļa noslīd un sniegā iestieg skolēnu autobuss
Trešdienas rītā Jelgavas novadā no ceļa noslīdējis un sniegā iestidzis autobuss.
Jelgavas novada pašvaldība apstiprināja, ka ceļa posmā Brankas-Tiltiņi Cenu pagastā, samainoties ar pretim braucošu transportlīdzekli, no brauktuves noslīdēja un sniegā iestiga autobuss, kas veica skolēnu pārvadājumus. Autobusā bija deviņi skolēni, taču negadījumā neviens necieta.
Skolēni ar pašvaldības transportu tika nogādāti izglītības iestādē. Savukārt autobusa izvilkšanai bija nepieciešams evakuators. Transportlīdzeklim bojājumi nav nodarīti.
Pašvaldībā skaidro, ka skolēnu pārvadājumus minētajā ceļa posmā nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs.
Jau ziņots, ka trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi bija teju visā Latvijā.