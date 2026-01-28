Jānis Streičs pastāsta, kāpēc neatbrauca pie drauga Raimonda Paula uz lielo jubileju
12. janvāra pievakarē savu 90. dzimšanas dienu maestro Raimonds Pauls atzīmēja mūzikas namā "Daile" ar sev tuviem cilvēkiem - ģimeni, kolēģiem, draugiem un domubiedriem. Īpašu video sveicienu jubilāram atsūtīja viņa vienaudzis, Lietuvā dzīvojošais latviešu kinorežisors Jānis Streičs.
Maestro ģimene bija nolēmusi, ka savu dižo jubileju Raimonds Pauls svinēs īpaši izvēlētu draugu lokā bez preses fotogrāfu zibspuldžu gaismām. Sarkanais paklājs gan bija – pa to uz norises vietu soļoja aicinātie viesi.
Viesi ierodas uz Raimonda Paula 90. jubilejas svinībām
Pirms sākās svētku koncerts, viesi varēja baudīt salonmūziku, risināt saviesīgas sarunas un apskatīt Paula kaklasaišu kolekciju. Muzikālos priekšnesumus sanākušie baudīja, sēžot pie galdiņiem. Maestro svētku koncertā dziedāja tādas estrādes leģendas kā Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Igo un pie klavierēm Uldis Marhilevičs, aktieris Andris Keišs, kā arī dziedātāji Aija Vītoliņa, Intars Busulis, Normunds Rutulis, Dināra Rudāne, Antra Stafecka, Ance Krauze ar meitu vijolnieci Elzu Siliņu, Daumants Kalniņš, vijolnieks Raimonds Ozols. Kā sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāja svētku viesis miljonārs Jūlijs Krūmiņš: “Lai arī Maestro bija solījies, ka pats nesēdīsies pie klavierēm savā jubilejā, tomēr viņš spēlēja. Koncerts beidzās, un tad varēja sveikt un aprunāties ar jubilāru.” Miljonārs Jūlijs Krūmiņš ar Raimondu Paulu pazīstami kopš bērnības. Taujāts, ko Jūlijs novēl Raimondam dzimšanas dienā, viņš uzsver, ka svarīgākais ir sagaidīt un nosvinēt 100. jubileju: “Man būs 90, un Raimondam 100!” Jūlijs pasniedzis jubilāram īpašu dāvanu, jo zinājis, kas maestro bija visvairāk nepieciešams, bet to nu gan vēlas paturēt noslēpumā.
Maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts
Ceturtdien, 22. janvārī, Rīgas Kongresu namā tika aizvadīts pirmais Raimonda Paula jubilejas koncerts.
Savukārt dziedātājs Viktors Lapčenoks atklāja, ka maestro dāvanā nesot pats sevi un dziesmas: “Nu ko Raimondam šādā skaistā gada gājumā lai novēl – veselību, un pārējais viss pienāks klāt – i naudiņa, i dziesmas rakstīsies un pirkstiņi kustēsies, un viss būs kārtībā!”
Populārais ārsts kardiologs Andrejs Ērglis ar sievu dermatoloģi Māru Ērgli jau daudzus gadus ir maestro ģimenes draugi. Tiesa gan, par draudzību ar Paulu sarunā ar "Kas Jauns" Ērglis saka: “Maestro jau pats zina, kas ir viņa draugi un kas nav. Mēs varam tikai priecāties, ka varam būt ar viņu kopā un viņam klāt.” Ērglis jubilāram novēl dzīvesprieku un veselību. Taujāts, ko uzdāvinājis maestro jubilejā, Ērglis atklāj: “Tāds mazs draugu loks sarunājām ar Maestro, ka aiziesim kādās labās pusdienās vai vakariņās, jo tādas citas lielas dāvanas nemaz nevaram uzdāvināt. Un man liekas, ka Maestro nav tendēts uz materiālām lietām.”
Kāpēc neatbrauca Streičs?
Kinorežisors Jānis Streičs ar sievu Vidu par savu dzīvesvietu izvēlējušies Lietuvu, Veisieju pilsētu, un uz Raimonda Paula jubileju šoreiz nevarēja ierasties, jo savās lauku mājās bija pamatīgi ieputināts.
“Te man ir svaigs gaiss. Dzīvoju mežā un skatos uz apsnigušiem kokiem, kā zaķīši lēkā, naktī mēnesnīcā var redzēt, kā stirniņas nāk ciemos,” tā "Kas Jauns" stāstījis Jānis Streičs piebilstot - lai Dievs dod, tāpat kā Raimondam Paulam, piedzīvot 90. jubileju, kas viņam būs 26. septembrī. Bija arī saņēmis uzaicinājumu ierasties uz maestro jubileju, taču no saviem Lietuvas laukiem nav varējis atbraukt, jo sasniguši dziļi sniegi. “Bet es jau tepat vien esmu. Varam brīvi sazvanīties un sarunāties. Katru dienu skatos Latvijas Televīziju, klausos Latvijas Radio, tāpēc arī visas pārraides par Paulu redzēju un dzirdēju. Sazinos ar savējiem un pat piedalījos neklātienē Raimonda Paula jubilejā ar savu videosveicienu. Tā ka nekādu atrautību no Latvijas nejūtu.”
Streičs pirms savas 90. jubilejas jūtoties brīnišķīgi: “Veselība ir laba! Bet jubilejas svinības neplānoju, arī nekad iepriekš tās neesmu plānojis. Visas manas lielās jubilejas ir rīkojuši citi un mani tikai uzaicinājuši. Dod Dievs nodzīvot līdz jubilejai – ja būšu vesels, tad vēja spārniem traukšos uz Latviju un varēsiet arī mani satikt klātienē. Bet līdz tam ir jāpriecājas par katru dienu. Možu garu un enerģiju rada gudrība, ir pareizi visai pasaulei pieiet ar gudru prātu un mīlestību.”
Jānis Streičs glezno
Kinorežisora Jāņa Streiča (80) gleznas top nelielā darbistabā Rīgas centra trīsistabu dzīvoklī.