Vidējā pensija Latvijā nenodrošina pat pamata sapņus par atpūtu
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju vēlētos pensionēšanās gadus pavadīt aktīvi — ceļojot, nodarbojoties ar hobijiem un veltot laiku sev. Tomēr iedzīvotāju priekšstati par "ideālo pensiju" ievērojami pārsniedz iespējas, kuras šodien nodrošina 1. un 2. līmeņa pensiju sistēma, liecina aptaujas rezultāti.
Aktīva dzīve pensijā bez finansiālās bāzes ir gandrīz neiespējama
"CBL Asset Management" ("Citadele" bankas meitas uzņēmuma) aptaujas dati rāda: 63% respondentu vēlētos pensionēšanās gados ceļot un aktīvi atpūsties, bet 47% pensiju uzskata par laiku hobijiem. Gandrīz katrs piektais aptaujātais norādījis vēlmi turpināt mācīties vai apgūt jaunas prasmes, savukārt 13% neizslēdz iespēju pensijas laikā turpināt strādāt algotu darbu. Šie skaitļi apstiprina: pieprasījums pēc bagātīgas un aktīvas pensijas ir augsts, taču bez papildu uzkrājumiem lielai sabiedrības daļai tas var būt grūti sasniedzams.
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem, vidējā vecuma pensija Latvijā pagājušajā gadā veidoja nedaudz mazāk nekā 625 eiro mēnesī — summa, kas ievērojami ierobežo iespējas ceļot, pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē vai attīstīt jaunus hobijus.
"Ceļojumi, aktīva atpūta un laiks sev — šādu ikdienu pensijā vēlētos lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Lai arī tieksme pēc pilnvērtīgiem "gadiem vecumā" ir plaši izplatīta, realitāte ir ievērojami pieticīgāka. Rezultāti skaidri rāda: cilvēki vēlas vairāk, nekā šobrīd spēj nodrošināt 1. un 2. pensiju līmenis. Tas nozīmē, ka bez mērķtiecīgas uzkrājumu veidošanas un savlaicīga finanšu plānošanas lielai sabiedrības daļai būs neiespējami dzīvot pensijā tā, kā viņi to paši uzskata par vēlamu. Aptauja apstiprina: pensiju uztver ne tikai kā izdzīvošanas periodu, bet arī kā iespēju dzīvot aktīvi un apzināti. Tomēr bez pašu cilvēku līdzdalības — interesei par 2. pensiju līmeni, ilgtermiņa uzkrājumu veidošanu un kontroli pār savu pensiju plānu — šie gaidītie rezultāti var nepildīties," uzsver "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.
Atšķirīgi skatījumi dažādām vecuma grupām
Aptauja atklājusi arī ievērojamas atšķirības starp paaudzēm. Jaunie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk saista pensiju ar aktīvu dzīvesveidu: 72% šajā grupā vēlētos ceļot, bet 56% – veltīt laiku hobijiem. Šajā vecuma grupā arī spēcīgāk izteikta vēlme mācīties un apgūt jaunus prasmju komplektus pensijas gados.
Starp iedzīvotājiem vecumā no 60 līdz 74 gadiem ceļojumus kā prioritāti min 58%, bet interese par hobijiem samazinās līdz 36%. Vecākajās vecuma grupās biežāk sastopams pragmatiskāks skatījums uz pensiju kā uz mierīgāku dzīves posmu, kas vairāk pielāgojas pašreizējām finansiālajām iespējām.
Aptauju "CBL Asset Management" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2026. gada janvārī: tiešsaistē tika aptaujāti vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.