Īre dārga, klienti naudu tērē mazāk - tiek slēgts leģendārais Tallinas naktsklubs "Cafe Amigo"
Pēc vairāk nekā 30 gadu darbības durvis slēgs vecākais naktsklubs Tallinā "Cafe Amigo", jo kluba uzturēšanas izmaksas ir augstas, bet apmeklētāju kļūst mazāk.
Viesnīcas "Viru Hotel" pagrabā esošais klubs tika atvērts 1994. gadā, taču šā gada februārī tas tiks slēgts.
Kā Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR stāstīja kluba vadītājs Tarmo Embluss, agrāk plaši apmeklēti pasākumi klubā notika katru dienu, taču tagad tikai piektdienās un sestdienās klubs strādā aktīvi, vienlaikus "īre joprojām jāmaksā par septiņām dienām" nedēļā.
Embluss atzina, ka kluba apmeklētāju skaits nav palielinājies pēc krasā krituma koronavīrusa pandēmijas laikā.
Klubā ir uzstājušās daudzas populāras igauņu grupas, taču, kā atzina "Cafe Amigo" vadība, pēdējā laikā apmeklētāji ierodas uz koncertu, bet pēc uzstāšanās dodas prom. Ir sarukuši arī vidējie klienta tēriņi bārā.
Turklāt bez mūziķu honorāriem ir pieaugušas arī īres, enerģijas un darbaspēka izmaksas, piebilda Embluss.