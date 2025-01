Dzeršanas kultūra un Vecrīgas kroga aizkulises: stāsta “Cubas” saimnieks Arnis Bikšus

- Nē, ar Vecrīgu paliek labāk. Tā lēnā garā aizpildās ar mazākiem krodziņiem. Perspektīva ir, bet grūti jau iet. To Vecrīgu vajadzētu kaut kā sapucēt. Tā ir tā bišķiņ nošmulēta, nav svētku sajūtas. Agrāk bija kaut kādi sakarīgi skatlogi, tagad pa stūriem salikuši kaut kādus puķupodus ar zariem; nezinu, kas tie tādi ir. Vecrīgu vajag savākt kopā. Vecrīga, manuprāt, ir viena no smukākajām pilsētām, paskatieties uz to panorāmu – tāda nav ne Viļņā, ne Tallinā. Mēs esam smukāki! Mums tikai jāizmanto potenciāls.