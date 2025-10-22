Kā Latvijas restorāni saņēma kārotās "Michelin" balvas, iekļūstot 2026. gada starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide". FOTO

Pasludina labākos "Michelin" restorānus; 22.10.2025
Trešdien Mežaparka estrādes Kokaru zālē "Michelin" restorānu apbalvošanas ceremonija. Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, tostarp trīs jauni restorāni, kā arī pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen". No jaunākajā ceļvedī iekļautajiem restorāniem 27 atrodas Rīgā, bet septiņi citviet Latvijā.
Apbalvojumus "Bib Gourmand", kurus piešķir restorāniem, kas piedāvā lielisku ēdienu par pieejamu cenu, saglabā pērn ieguvušie restorāni "Snatch", "Shōyu" un "Milda", un tiem pievienojies arī jauns restorāns "SMØR Bistro" un ceļvedī jau iepriekš iekļautais "H.E. Vanadziņš".
Tādējādi "Michelin Selected Restaurants" jaunākajā ceļvedī iekļauti trīs jauni restorāni - "SMØR Bistro", kā arī ceļveža galvenajā izlasē pirmo reizi iekļauti restorāni Rīgā "The Catch" un "Māsa".
Savukārt arī turpmāk "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī iekļauti restorāni "Entresol", "Chef's Corner", "COD", "3 pavāri", "B7", "Akustika", "Mo", "Pavāru māja", "Tauro", "Kest", "Lowine", "Stage 22", "Ferma", "Barents Coctails & Seafood", "Neiburgs", "Tails", "Zoltners", "Barents", "Seasons", "John", "Babo", "Whitehouse", "Riviera", "Le Dome" un "36.līnija".
"Michelin Guide" pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka restorāna "Pavāru māja" iepriekšējos divos gados piešķirtā zaļā zvaigzne jeb ilgtspējas apbalvojums arī šogad tiek saglabāts. Ceļveža pārstāvji skaidroja, ka zaļā zvaigzne nav tāds pats apbalvojums kā sarkanā zvaigzne, jo tas nav sertifikāts vai tituls.
"Zaļā zvaigzne ir aicinājums dialogam starp restorāniem, lai iedvesmotu ilgtspējīgas gastronomijas attīstībai, tādējādi veidojot kopienu, kas dalās ar idejām un pieredzēm. Arī šogad restorāns "Pavāru māja" saglabā savu vietu zaļās zvaigznes kopienā," skaidroja "Michelin" pārstāvji.
Restorāna "Pavāru māja" saimnieks un šefpavārs Ēriks Dreibants aģentūrai LETA minēja, ka kopumā pārsteigumu jaunajā ceļvedī neesot, bet Latvijā esot viesojušies "skopi instruktori", jo, viņaprāt, Latvijā vēl kādi restorāni būtu pelnījuši zvaigznes, salīdzinot ar citiem "Michelin" restorāniem ārzemēs.
Vienlaikus īpašā "Gada atklāšanas balva" pasniegta Kasparam Barsukovam restorānā "SMØR Bistro", "Jaunā šefpavāra balva" - Timofejam Monahovam restorānā "Seasons", "Servisa balva" - Sergejam Šiporovam un komandai restorānā "The Catch", "Someljē balva" - Ivaram Kalniņam restorānā "Riviera".
Jau ziņots, ka pērn oktobrī "Michelin" ceļvedī tika iekļauts 31 Latvijas restorāns, tostarp "Michelin" kvalitātes zvaigzne tika piešķirta restorānam "John Chef's Hall", bet zvaigzni saglabāja restorāns "Max Cekot Kitchen".
"Michelin" zaļo zvaigzni jeb ilgtspējas apbalvojumu saglabāja restorāns "Pavāru māja".
"Michelin Selected Restaurants" ceļvedī pērn tika iekļauti pieci jauni restorāni - "B7", "Babo", "Lowine", "Seasons" un "Stage 22".
Prestižās "Michelin" zvaigznes tiek piešķirtas restorāniem, kas piedāvā kvalitatīvus ēdienus, ievērojot piecus universālus kritērijus - sastāvdaļu kvalitāti, garšu harmoniju, tehnikas meistarību, šefpavāra personību, kas izpaužas viņa virtuvē, un, kas ir tikpat svarīgi, konsekvenci gan visā ēdienkartē, gan arī laika ritējumā.
Zvaigznes piešķir uz vienu gadu - pēc tam žūrija atkārtoti apmeklē restorānu. Dažreiz restorāni mēdz arī zaudēt zvaigznes, norāda LIAA.
Viena "Michelin" zvaigzne tiek piešķirta restorāniem par "augstas kvalitātes pavārmākslu, kur ir vērts piestāt", divas - par "izcilu pavārmākslu, kuras dēļ var novirzīties no plānotā maršruta" un trīs - par "izcilu virtuvi, kas pelnījusi īpašu braucienu".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka viesnīcas "A22 Hotel" un restorāna "John Chef's Hall" pārvaldītājs SIA "A22hotel" reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Maksimam Kušnarenko. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 1,331 miljona eiro apgrozījumu un 75 680 eiro zaudējumiem.
Restorāna "Max Cekot Kitchen" pārvaldītājs ir SIA "Max Cekot Group", kas pieder Maksimam Cekotam (55%) un Nataļjai Golubovai (45%). Uzņēmums pērn strādāja 1,219 miljonu eiro apgrozījumu un 104 780 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. "Max Cekot Group" reģistrēta 2018. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2760 eiro.
Savukārt restorāna "Pavāru māja" pārvaldītāja ir Dreibantam piederošā SIA "Egle un kalns". Uzņēmums 2024. gadā strādāja ar 1,12 miljonu eiro apgrozījumu un 72 308 eiro peļņu. "Egle un kalns" reģistrēta 2013. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro.