Jaunās kvīru kultūrvietas "Skapis" atklāšanas pasākums
Ceturtdien, 2.martā “Piena” vietā notika jaunas, iekļaujošas kultūrvietas “Skapis” atklāšanas pasākums.
Pārdošanā izlikts viens no leģendārākajiem Rīgas naktsklubiem. FOTO
Sludinājumu portālā "ss.com" pārdošanā izlikts gatavs naktsklubs.
Kā var spriest pēc portālā izvietotās informācijas, pārdots tiek Rīgā pazīstamais klubs "Skapis", kur agrāk ilgstoši darbojās cits leģendārs nakts lokāls ar nosaukumu "Piens".
"Pārdod pilnībā gatavu naktskluba un pasākumu biznesu vienā no pieprasītākajām lokācijām Rīgā – Briāna kvartālā. Telpa ir pilnībā aprīkota un gatava tūlītējai darbībai vai jauna koncepta ieviešanai bez papildus izbūves un investīcijām," teikts sludinājumā.
Mēneša noma norādīta 3200 EUR + PVN, bet 206 kvadrātmetrus plašā naktskluba pārņemšanas cena - 69 000 eiro. Visu sludinājuma informāciju var aplūkot šeit.
Toreiz vēstījām, ka pēc veiksmīgas 14 gadu pastāvēšanas 2023. gada janvārī durvis slēdza tautā mīlētais un leģendārais klubs "Piens".
Kultūrvieta "Skapis", kas atradās Rīgā, Aristīda Briāna ielā 9a, solīja būt iekļaujoša kultūrvieta jeb, arī varētu teikt, heteroseksuāliem cilvēkiem draudzīga vieta, kuras vadītāji un radošie iedvesmotāji Ieva un Bruno paši ir kvīri un mērķtiecīgi rūpēsies tieši kvīru kopienai draudzīgu vidi.
Kā paši pirms laika sacīja: "Mēs esam atvērti un brīvi savā domāšanā, mēs tiecamies pēc dažādības pieņemšanas mūsu sabiedrībā, svaiga satura un kvalitatīvas vakara un nakts programmas! "Skapī" varēs piedzīvot starptautiskus dīdžejus, DRAG mākslinieku šovus, dzīvās mūzikas koncertus un karaoke vakarus, vienlaikus baudīt svētdienas vēlās brokastis, politiski iekļaujošas sarunas un dažādus izglītojošus pasākumus."
