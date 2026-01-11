Rīgā durvis slēdz “Michelin Guide” restorāns “Tails”
Pieņemts lēmums šodien slēgt starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" iekļauto jūras produktu restorānu "Tails", liecina restorāna paziņojums sociālajos tīklos.
Restorāns "Tails" atrodas Antonijas ielā Rīgā, un šodien ir restorāna pēdējā darba diena. "Tas nav uz redzēšanos uz visiem laikiem. "Tails" obligāti kādreiz atkal atvērs durvis jaunā vietā - kad būs īstais brīdis," paziņojumā uzsver restorāna pārstāvji.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai 6. janvārī reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 128 828 eiro apmērā.
Vienlaikus informācija Maksātnespējas reģistrā liecina, ka 2024. gada 18. jūnijā "Tails" tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, savukārt 2024. gada novembrī tika pieņemts lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns. Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš ir divi gadi.
Restorāns "Tails" tika iekļauts "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī 2025. un 2026. gadā.
"Tails" bija līdz šim jauna koncepta zivju restorāns Rīgā - tā telpas ir iekārtotas trijās zonās, proti, klasiskā restorāna zāle un "Raw Bar" lete pretī atvērtai virtuvei, kur viesi var vērot gatavošanas procesu, kā arī privāto pasākumu zāle, teikts uzņēmuma mājaslapā.
Restorāna šefpavārs ir Matīss Aleksandrovs, un restorāna ēdienkartē tika piedāvāti dažādi jūras produkti, sākot no vieglām uzkodām līdz grilētiem ēdieniem, kā arī sezonāliem dienas piedāvājumiem.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Tails", kas pārvalda restorānu "Tails", reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pieder Artūram Viškinam (25%), Olgai Tsilkerai (20%), Muminatai Butajevai (20%), Denisam Kairānam (20%) un Evelīnai Viškinei (15%).
"Tails" 2024. gadā strādāja ar 989 190 eiro apgrozījumu un 135 242 eiro zaudējumiem.
Jau ziņots, ka "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, tostarp pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen". "Michelin Guide" Latvijas izlasē ir iekļauti 27 restorāni Rīgā un septiņi ārpus galvaspilsētas. Vienlaikus restorānam "Pavāru māja" ir piešķirta zaļā zvaigzne jeb ilgtspējas apbalvojums.