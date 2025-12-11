Kafejnīcas "Juusu" atklāšana 2025. gada decembrī
Te būšot īstā latviešu virtuve - Ēriks Ozollapa atklāj restorānu "Juusu". FOTOGALERIJA
Pavārs un uzņēmējs Ēriks Ozollapa šodien ver durvis jaunajai latviskās virtuves kafejnīcai "Juusu".
Atklāšanas svētkos 5. decembrī Ēriks savā uzrunā teica: “Man bieži vien ienāk galvā trakas idejas. 90 procentus no tām es cenšos arī realizēt. Paldies mammai, kas mani piedzemdēja Auna zīmē.”
Ideja par latvisku ēdienu vietu viņam dzimusi, ceļojot pa pasauli. “Jebkurā pasaules malā pirmais, kur tūrists dodas, ir kāda vietējo ēdienu vieta, bet Rīgā tādas neesmu atradis,” atzīst Ēriks. Tieši tāpēc radusies vēlme izveidot vietu, kur beidzot īstā latviešu virtuve ir pieejama ikvienam.
Ēriks uzsver, ka “Juusu” ēdienos izmantotas senas latviešu receptes un vietējās garšas, kuras, viņaprāt, Rīgā jau sen pietrūkušas: “Man bija bēdīgi, ka klusajā centrā ir vien suši un burgeru vietas. Gribējās ko īstu, mūsu pašu.” Viņš arī pats bijis atbildīgs par restorāna interjera koncepciju, apvienojot modernās telpas dizainu ar latviskuma elementiem. Lai šo ieceri īstenotu gaumīgāk, viņam palīdzējusi scenogrāfe un dizainere Zane Šteinberga.
Atklāšanā ēdienus viesiem gatavoja šefpavārs Lauris Barakausks, kurš nesen uzvarēja šovā “Grieķijas brīvdienas”. Degustācijai tika pasniegtas tādas latviešu klasikas kā bukstiņputra, pelēkie zirņi, putraimdesa, skābu kāpostu zupa, ceptas reņģītes, siļķe ar biezpienu, maizes zupa un buberts.
Kafejnīcas atvēršanas svētkos piedalījās arī sabiedrībā zināmi viesi – influencere Katrīne Vasiļevska ar vīru Pēteri, dziedātāja Mika Dukura līgava Endija Kalniņa, kā arī uzņēmējs Gaitis Burba un žurnāliste Una Ulme.