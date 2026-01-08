Latvijā durvis slēdz populārs "Michelin" ceļvedī iekļauts restorāns
Par savas darbības pārtraukšanu paziņojis "Michelin Guide" iekļautais jūras velšu restorāns "Tails".
"Ar pateicību un siltumu sirdī paziņojam, ka "Tails" noslēdz savu ceļu. Mūsu pēdējās darba dienas būs 8., 9., 10. un 11. janvāris. Šie gadi mums nozīmēja ļoti daudz — cilvēkus, garšas, sarunas, emocijas un mirkļus, kas paliks atmiņā. Tas nav uz redzēšanos uz visiem laikiem."Tails" obligāti kādreiz atkal atvērs durvis jaunā vietā — kad būs īstais brīdis. Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš bija daļa no šī stāsta.Aicinām vēl satikties un kopā noslēgt šo nodaļu," norāda restorāns vietnē "Facebook".
Restorāns "Tails" atrodas Antonijas ielā Rīgā, un restorāna pēdējā darba diena būs svētdien, 11. janvārī. Tas tika iekļauts "Michelin Selected Restaurants" ceļvedī 2025. un 2026. gadā.
"Tails" 2024. gadā strādāja ar 989 190 eiro apgrozījumu un 135 242 eiro zaudējumiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai 6. janvārī reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 128 828 eiro apmērā.