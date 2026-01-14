Neiztīrāms traips reputācijai vai sīkums? Ko uzņēmumam nozīmē tikt patērētāju tiesību sarga “Melnajā sarakstā”?
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) “Melnajā sarakstā” nupat iekļauti astoņi uzņēmumi, kuri nav izpildījuši savas saistības pret patērētājiem. Iemesli šādam centra lēmumam ir dažādi, taču – ko iekļūšana šādā sarakstā realitātē nozīmē konkrētajam biznesam?
Šonedēļ “izceltie” uzņēmumi, cita starpā, nav nodrošinājuši līgumam atbilstošas preces vai pakalpojumus, nav ievērojuši patērētāju tiesības atteikties no līguma, nav atmaksājuši saņemto samaksu, kā arī nav izpildījuši Patērētāju strīdu risināšanas komisijas pieņemtos lēmumus.
Sarakstā nokļūst, nepildot PTAC lēmumus
PTAC “Melnajā sarakstā” šonedēļ iekļautie komersanti ir no dažādām nozarēm, kas ikdienā ir nozīmīgas patērētājiem – automašīnu tirdzniecība, tūrisma pakalpojumi, mēbeļu un mājsaimniecības preču iegāde, arī e-komercija.
Šajā sarakstā iekļauj uzņēmumus gadījumos, kad patērētāja tiesības ir būtiski aizskartas, uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu un nav atlīdzinājis patērētāja zaudējumus.
Uzņēmumi, kas iekļauti Melnajā sarakstā:
- SIA “Longo Latvia”. Patērētājam piegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša automašīna, samaksātā nauda netika atmaksāta.
- SIA “BALTIC WORLD” (zināms kā “Anex Tour”). Līguma noteikumiem neatbilstošs tūrisma pakalpojums, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “BigTour Tickets”. Nav veikta naudas atmaksa par nenotikušu ceļojumu.
- SIA “Māja elpo”. Līguma noteikumiem neatbilstoša ventilācijas sistēma, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “JA Mēbeles”. Nepiegādāts dīvāns, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “vienmer.lv”. Atteikuma tiesību neievērošana, patērētājam netika atmaksāta samaksātā nauda.
- SIA “KALISART”. Atteikuma tiesību izmantošanas ierobežošana, iegādājoties bērnu ratus.
- SIA “Rocket Science”. Līguma noteikumiem neatbilstoši apavi, patērētājam netika nodrošināta preces maiņa.
Kopumā PTAC sarakstā šobrīd atrodami 80 ieraksti (komersanti).
Lielākā skāde - reputācijai
Jauns.lv PTAC izskaidro, ka "Melnais saraksts" ir rīks, kas ļauj pirms darījuma veikšanas patērētājiem pārbaudīt komersantu godprātību un novērtēt tā atsaucību problēmu situācijās.
Tas palīdz patērētājiem izvairīties no potenciālām problēmām, izvēloties uzticamus pakalpojumu sniedzējus vai pārdevējus.
“Komersantam ir pienākums labprātīgi izpildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (Komisija) lēmumu 30 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Ja lēmums netiek izpildīts, PTAC iekļauj komersantu "Melnajā sarakstā", informējot sabiedrību par šo faktu,” paskaidro PTAC runaspersona Eva Eglīte.
Lai panāktu sevis izņemšanu no "Melnā saraksta", komersantam jāizpilda Komisijas lēmums un jāinformē PTAC par tā izpildi. Kad PTAC saņem apstiprinājumu lēmuma izpildei, komersants tiek izņemts no saraksta.
“Lai komersants neiekļūtu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzturētajā "Melnajā sarakstā", ir svarīgi censties risināt patērētāju sūdzības ātri un efektīvi, pirms tās nonāk līdz PTAC vai Komisijai,” piebilst Eglīte.
Ja tā tomēr noticis, sniegt PTAC un Komisijai to pieprasīto informāciju vai pamatotus paskaidrojumus. Tad savlaicīgi izpildīt Komisijas lēmumu, kurā patērētāja prasība atzīta par pamatotu un apmierināta. Tas ne tikai samazinās risku nonākt "Melnajā sarakstā", bet arī uzlabos komersanta reputāciju.