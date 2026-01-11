Pārāk auksti vai karsti - VDI pērn saņēmusi vairākus iesniegumus par mikroklimatu darba telpās
Pērn Valsts darba inspekcija (VDI) saņēmusi 15 iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar atbilstoša mikroklimata nodrošināšanu darba telpās.
Kā informēja VDI Stratēģiskās plānošanas un datu analīzes nodaļas vadošais eksperts datu analīzes un statistikas jautājumos Dāvis Ķepītis, pērn par pārkāpumiem telpu atbilstošas gaisa temperatūras, relatīvā mitruma un gaisa kustības ātruma prasībās izdoti četri rīkojumi. Divi no tiem izdoti, pamatojoties uz nodarbināto iesniegumiem apstrādes rūpniecības un tirdzniecības nozarē.
Salīdzinoši 2024. gadā VDI izskatīja 30 iesniegumus par darba aizsardzības prasību darba vietās iespējamiem mikroklimata pārkāpumiem. Savukārt 2023. gadā izskatīti 25 šādi iesniegumi, bet 2022. gadā - 20. Šī gada laikā par šādiem pārkāpumiem pagaidām iesniegumi nav saņemti.
Iesniegumi par pieļaujamā laikposma darbam aukstumā ārpus telpām iespējamiem pārkāpumiem VDI nav saņemti.
VDI atgādina, ka darba devējam ir jāievēro Ministru kabineta noteikumos "Darba aizsardzības prasības darba vietās" noteiktās darba aizsardzības prasības, darba telpās nodrošinot darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu gaisa temperatūru.
Inspekcija norāda, ka gadījumos, kad darba vietā ir pārāk auksti vai karsti, darbiniekiem vispirms ieteicams vērsties pie darba devēja un darba aizsardzības speciālista un mēģināt atrisināt situāciju. Ja tas neizdodas, darbiniekam ir tiesības vērsties ar iesniegumu VDI.
Ziemā, strādājot ārpus telpām, darbiniekam jābūt nodrošinātam ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, atbilstošu darba apģērbu un apaviem un jāievēro pieļaujamais laikposms, kuru var pavadīt aukstumā. VDI aicina ņemt vērā, ka atsegtās ķermeņa daļas var apsaldēt arī, ja temperatūra ir vien dažus grādus virs nulles.
Pieļaujamais laikposms darbam ārpus telpām atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir atbilstošs faktiskajai gaisa temperatūrai, kuru nosaka, ņemot vērā individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekmi, kā arī vēja ātrumu.
Kopumā pērn VDI izskatījusi 2558 iesniegumus par iespējamiem darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, liecina iestādes operatīvie dati.