Ekonomists: lai arī ekonomika ir izaicinājumu priekšā, uzņēmēju noskaņojums šogad var uzlaboties
Uzņēmēju noskaņojums šogad pirmajos mēnešos varētu uzlaboties, norāda bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Pēc mērenas stabilitātes gada pirmajā pusē, tuvojoties rudenim, noskaņojums sāka uzlaboties visās nozarēs. Tomēr gada pēdējie mēneši nesa pesimistiskāku noskaņojumu visās nozarēs, izņemot pakalpojumu sniedzējus.
Purgailis norāda, ka decembrī visu sektoru uzņēmēju, kā arī patērētāju noskaņojums, salīdzinot ar pēdējo trīs gadu sezonāli koriģētiem vidējiem rādītājiem, ir bijis pozitīvāks, kas apliecina Latvijas ekonomikas atveseļošanās turpināšanos.
Pērnā gada nogalē kopumā uzņēmēju noskaņojums bija viduvējs, salīdzinot ar novembri, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Uzņēmēju noskaņojums atspoguļo atšķirīgu dinamiku dažādās nozarēs - pakalpojumu sektorā noskaņojums mēneša laikā uzlabojās par 0,6 procentpunktiem, kamēr mazumtirdzniecībā pasliktinājās, tomēr saglabājoties pozitīvs. Rūpniecībā un būvniecībā saglabājas piesardzība, konfidences rādītājiem nepametot negatīvo teritoriju.
Decembrī liela daļa Latvijas iedzīvotāju strādāja mazāk un atpūtās vairāk nekā ierasts. Šie apstākļi īpaši ietekmē saražoto preču apjomu un būvniecības sektoru. Uzņēmējiem pakalpojumu sektorā noskaņojums uzlabojās līdz 3,7 procentpunktiem, uzrādot augstākos rādītājus gandrīz pusotra gada laikā. Likumsakarīgi, ka svētku mēnesī apmierinātākie bija pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzēji, kuriem bija augstākā apmierinātība 15 gadu laikā. Raugoties uz detalizētākiem pakalpojumu sektora datiem, Purgailis secina, ka sektora konfidence nav homogēna un atsevišķu sektora uzņēmēju noskaņojums saglabājas izteikti pesimistisks, piemēram, gaisa transporta un izmitināšanas nozarēs.
Uzņēmēju noskaņojums decembrī kritās teju visās mazumtirdzniecības apakšnozarēs, pēc krituma tomēr sektora konfidencei saglabājoties pozitīvajā teritorijā ar rādītāju 2,2 pēc sezonāli koriģētiem datiem, kas ir zemākais rādītājs kopš pērnā augusta. Kopumā kopš gada vidus mazumtirgotāju apmierinātība auga, novembrī sasniedzot gada augstāko punktu. Apmierinātības kritums decembrī varētu būt saistīts ar neattaisnotām tirgotāju cerībām svētku laikā.
Apstrādes rūpniecības noskaņojums decembrī saglabājās negatīvajā teritorijā, konfidences rādītājam krītot līdz mīnus četriem procentpunktiem, salīdzinot ar mīnus 3,4 vērtējumu novembrī. Oktobrī un novembrī apstrādes rūpniecība, īpaši metālizstrādājumu un elektrisko iekārtu ražošana, uzrādīja labus izaugsmes rezultātus, kas uzlaboja kopējo noskaņojumu.
"Interesanti, ka noskaņojums uzlabojies arī dzērienu ražošanas nozarē, lai gan saražotās produkcijas apjoms pērnā gada 11 mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada atbilstošu periodu, bija krities par 5,1%," pauž Purgailis.
Noskaņojums pasliktinājās pārtikas ražošanas nozarē, kas var liecināt par nozares izaugsmes tempu mazināšanos pēdējā mēneša laikā. Līdzīgi koksnes un koka izstrādājumu ražošanas nozarē uzņēmēju noskaņojums pasliktinājās par 1,2 procentpunktiem par spīti 3,1% saražotā apjoma pieaugumam nozarē novembrī. Tas varētu būt saistīts ar piesardzību attiecībā uz nākotnes pieprasījumu.
Pēc ievērojama noskaņojuma uzlabojuma no augusta līdz oktobrim būvniecības noskaņojums decembrī, tāpat kā novembrī, nedaudz samazinājās. Lai arī konfidences rādītājs palika negatīvajā teritorijā ar rādītāju mīnus 6,7, tas tomēr saglabājās virs izteiktā pesimisma, ko vēroja 2024. gadā, kad konfidences rādītāja zemākais punkts bija mīnus 16,3. Apmierinātības uzlabošanos 2025. gadā veicināja mājokļu pieprasījums un valsts pasūtījumi, tai skaitā Eiropas fondu projektu īstenošanā.
Decembrī kopējais ekonomiskās nenoteiktības līmenis uzrādīja nelielu pieaugumu. Uzņēmēju vērtējumos vērojamas atšķirīgas tendences - mazumtirdzniecības sektorā nenoteiktība samazinājās, savukārt apstrādes rūpniecībā, būvniecībā un pakalpojumu nozarē tā pieauga. Tajā pašā laikā ekonomikas sentimenta rādītājs, lai arī nedaudz pazeminājās decembrī, saglabājas virs ilgtermiņa vidējā līmeņa.
Eiropas ražotāji vidējā termiņā saskaras ar pieprasījuma kritumu, un tas ietekmē arī Latvijas rūpniecību. Eiropas eksporta iespējas, salīdzinot ar Āzijas tirgu attīstību, augošās konkurences apstākļos vājinās. Papildus tam tarifu politika, ar kuru ASV administrācija nāca klajā pagājušā gada sākumā, radīja īslaicīgu pieprasījuma pieaugumu - importētāji steidza iepirkt preces pirms tarifu stāšanās spēkā, un tagad, kad noliktavas ir piepildītas, pieprasījums pēc Eiropas precēm varētu mazināties.
Purgailis prognozē, ka šī gada pirmajos mēnešos uzņēmēju noskaņojums varētu uzlaboties. Neto algu pieaugums, ko Latvijas iedzīvotāji piedzīvos, pateicoties neapliekamā minimuma paaugstināšanai un algu celšanai, veicinās pirktspēju, kas saglabās pozitīvu noskaņojumu pakalpojumu un mazumtirdzniecības sektorā. Kopumā vietējais tirgus ir spēcīgs, un tas būs galvenais ekonomikas balsts laikā, kad eksporta pieprasījums vājinās.
Jau ziņots, ka uzņēmēju noskaņojums decembrī salīdzinājumā ar novembri uzlabojās pakalpojumu sektorā, bet pasliktinājās būvniecībā, apstrādes rūpniecībā un arī mazumtirdzniecībā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.
Pakalpojumu sektorā decembrī, pēc sezonāli koriģētiem datiem, noskaņojuma rādītājs bija 3,7%, un uzņēmēju noskaņojums, salīdzinot ar novembri, ir uzlabojies par 0,6 procentpunktiem, sasniedzot augstāko vērtību kopš 2024. gada augusta.