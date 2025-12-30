FM: mazumtirdzniecībā jau pusgadu turpinās izaugsme, novembrī sasniedzot 3,3%
Šā gada novembrī mazumtirdzniecības apjomi pieauga par 3,3%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apjomu pieaugums gada griezumā vērojams jau sesto mēnesi pēc kārtas, tādējādi apjomu līmenis ir augstākais kopš 2022. gada marta.
Novembrī galvenie mazumtirdzniecības pieauguma veicinātāji bija nepārtikas preces un degviela, kur tirgotie apjomi pieauga attiecīgi par 4,4% un 4,6%. Tikmēr šā gada oktobrī un novembrī arī pārtikas mazumtirdzniecības apjomos atsākusies izaugsme, attiecīgi par 0,1% un 0,8%, tajā pašā laikā samazinoties arī pārtikas patēriņa cenu pieaugumam, kas norāda uz pārtikas preču patēriņa atkarību no attiecīgā brīža patēriņa cenām.
Starp nepārtikas precēm novembrī lielākie apjomu pieaugumi bijuši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtu (+16,6%) mazumtirdzniecībā, kur pieaugums gada griezumā turpinās jau kopš 2024. gada februāra. Ievērojami pieaugumi novembrī bijuši arī farmaceitisko un medicīnisko piederumu (+14,6%) un mājokļa labiekārtošanas preču (+12,8%) mazumtirdzniecībā, kā arī mazumtirdzniecībā ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (+6,6%). Pie lielākajiem samazinājumiem vērts pieminēt kultūrai un atpūtai paredzēto preču noieta sarukumu par 12,5%.
Mazumtirdzniecības izaugsmi šā gada vienpadsmit mēnešos kopā pārliecinoši nodrošināja nepārtikas preču tirdzniecība (+4,6%). Tikmēr pārtikas preču noiets saruka par 2%, ko noteica joprojām strauji augošās cenas. Pārtikas preču patēriņa cenas 11 mēnešos kopā pieauga par 5,1% pret pērnā gada attiecīgo periodu, tajā pašā laikā visu preču patēriņa cenas pieauga lēnāk – par 3%. Savukārt degvielas mazumtirdzniecība 11 mēnešos pieauga par 0,5%.
Eiropas Komisijas apkopotais mazumtirdzniecības konfidences indekss liecina, ka Latvijā šā gada novembrī noskaņojums mazumtirdzniecībā uzlabojies jau piekto mēnesi pēc kārtas un indeksa vērtība sasniegusi augstāko atzīmi kopš 2023. gada jūnija, nedaudz arī pārsniedzot indeksa ilgtermiņa vidējo līmeni. To nodrošināja tirdzniecības apjomu palielināšanās pēdējo mēnešu laikā, kā arī sagaidāmais turpmākais apjomu pieaugums, uz ko aptaujās norādījuši paši uzņēmēji. Arī patērētāju konfidence šā gada oktobrī bija sasniegusi augstāko indeksa atzīmi pēdējo četru gadu laikā, kam sekoja neliels kritums novembrī.
2025. gadā kopā mazumtirdzniecības apjomi pieaugs par 1,7% - 1,8%, bet 2026. gadā apjomu pieaugumam būtu jāturpinās, saglabājoties zemam bezdarba līmenim un salīdzinoši straujam algu pieaugumam, kas turpinās veicināt preču patēriņu. Arī konfidenču dati liecina par turpmākām pozitīvām iezīmēm nozares attīstībā.