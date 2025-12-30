Nozare skeptiska par ministrijas priekšlikumu nodot nebanku kreditētāju uzraudzību Latvijas Bankai
Finanšu ministrijas (FM) rosinājums nebanku kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai nozarei neradītu skaidru pievienoto vērtību un rada būtiskus jautājumus par proporcionalitāti, ietekmi uz kreditēšanas pieejamību un administratīvo slogu, īpaši mazākiem tirgus dalībniekiem, norādīja "Fntech Latvija" asociācijas vadītāja Tīna Lūse.
Asociācijai bažas raisa arī tas, ka reformas virzība notiek ar konkurējošus biznesa modeļus pārstāvošu interešu iesaisti, savukārt nozares pusē nav skaidrības par reformas patieso motivāciju.
Lūse skaidro, ka publiski reformas pamatojumā tiek uzsvērts, ka šis solis veicinās nozares izaugsmi, tomēr nozares vērtējumā "fintech" un nebanku kreditēšanas segments jau patlaban attīstās stabilos tempos un šāda veida "atbalsts" nav identificēts kā nepieciešams izaugsmes priekšnoteikums. Vienlaikus politiskajā diskusijā kā iespējamais iemesls tiek minēta nepietiekama patērētāju tiesību uzraudzība, taču par šo apgalvojumu patlaban nav veikta datos balstīta izpēte. Turklāt arguments par uzraudzības trūkumu pēc būtības ir apšaubāms, jo Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) regulāri piemēro sankcijas tirgus dalībniekiem par normatīvu pārkāpumiem.
"Fintech Latvija" asociācijas vadītāja uzsver, ka banku un nebanku kreditētāju darbības modeļi un lomas finanšu sistēmā būtiski atšķiras, un regulējumam jābalstās proporcionalitātes principā - nav korekti selektīvi pielīdzināt sektorus tikai atsevišķos aspektos, ignorējot būtiskās atšķirības citos.
"Pirms jebkādu strukturālu lēmumu pieņemšanas ir nepieciešams pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums un atklāta diskusija ar nozari, ievērojot labas likumdošanas praksi un nodrošinot saprātīgus termiņus viedokļu sniegšanai," pauž Lūse, piebilstot, ka "Fintech Latvija" asociācija ir iesniegusi iebildumus iepriekš un plāno tos iesniegt arī šīs publiskās apspriešanas ietvaros, aicinot uz profesionālu, datos balstītu dialogu par uzraudzības sistēmas pilnveidi, kas līdzsvaroti aizsargā patērētājus, vienlaikus neierobežojot nozares attīstību un kreditēšanas pieejamību - jautājumu, kas jau ilgstoši ir viens no izaicinājumiem Latvijas ekonomikas attīstībai.
Vienlaikus asociācijā uzsver, ka sabiedrības iesaiste šādā formā, paredzot viedokļu sniegšanai tikai dažas dienas svētku periodā, ir zem katras kritikas, neatbilst demokrātiskas līdzdalības principiem un rada bīstamu precedentu arī citu nozaru regulējumam nākotnē.
Jau ziņots, ka FM rosina nebanku kreditētāju reģistrēšanas, licencēšanas un uzraudzības funkciju no 2027. gada 1. janvāra nodot Latvijas Bankai.
FM sagatavojusi informatīvo ziņojumu par vienotas patērētāju kreditētāju licencēšanas un uzraudzības institūcijas noteikšanu. Informatīvais ziņojums iesniegts saskaņošanai 23. decembrī, un priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts 2026. gada 5. janvāris.
FM rosina Latvijas Bankai nodot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā minēto kapitālsabiedrību, kurām PTAC izsniedz licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, licencēšanu un uzraudzību, kā arī kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju, kas piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, reģistrēšanu un uzraudzību.
Ministru kabineta (MK) protokollēmums paredz FM sadarbībā ar Latvijas Banku, Ekonomikas ministriju (EM) un Tieslietu ministriju līdz 2026. gada 30. aprīlim izstrādāt un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai MK sēdē grozījumus normatīvos, kas paredz minēto funkciju nodošanu Latvijas Bankai no 2027. gada 1. janvāra.