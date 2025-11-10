Patēriņa cenas Latvijā šogad augušas par 4,3%. Dārgākas palikušas zivis, dārzeņi un kafija
Oktobrī patēriņa cenas Latvijā pieaugušas par 0,4%, līdz 4,3% gada griezumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. 2025. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, būtiskākā ietekme uz cenu pieaugumu bija ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2025. gada oktobrī, salīdzinot ar 2025. gada septembri, bija ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti), ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+0,1 procentpunkts), mājokļa iekārtai (+0,1 procentpunkts), kā arī alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (-0,1 procentpunkts), dažādu preču un pakalpojumu grupai (-0,1 procentpunkts) un apģērbam un apaviem (-0,04 procentpunkti). Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,5%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem dārzeņiem (+6,6%), svaigām vai atdzesētām zivīm (+10,7%), kafijai (+1,1%), kā arī svaigiem augļiem (+0,7%). Tāpat, galvenokārt akciju noslēgumu rezultātā, dārgāka bija maize (+1,1%), siers un biezpiens (+1,4%), konditorejas izstrādājumi (+1,4%), piens (+1,3%) un saldējums (+2,4%).
Savukārt akciju ietekmē lētāka bija augu eļļa (-6,6%), makaronu izstrādājumi (-3,2%) un šokolāde (-1,4%). Cenas samazinājās arī cūkgaļai (-1,6%), olīveļļai (-4,4%) un kartupeļiem (-2,8%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 1,6%. Alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 2,3%, ko galvenokārt ietekmēja akcijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīniem, savukārt dārgāks bija alus. Tabakas izstrādājumiem cenas samazinājās vidēji par 0,2%.
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā vidēji samazinājās par 0,8%. Apavu cenas samazinājās par 4,7%, savukārt apģērbi kļuva dārgāki par 0,2%.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,6%. Būtiskākais cenu kāpums grupā bija siltumenerģijai (+4,4%). Dārgāka bija arī elektroenerģija (+1,5%), cietais kurināmais (+2,6%) un atkritumu savākšana (+0,5%). Savukārt lētāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (-0,6%).
Mājokļa iekārtas grupā cenas mēneša laikā pieauga vidēji par 1,5%. Akciju noslēgumu rezultātā dārgāki bija mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi (+2,4%), mājokļa mēbeles (+2,2%) un gultasveļa (+5,7%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi mēneša laikā kļuva dārgāki par 1,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu pieaugums pasažieru aviopārvadājumiem. Degviela sadārdzinājās par 0,8%, tostarp dīzeļdegviela - par 0,8%, benzīns - par 1,1%, savukārt autogāzes cena saruka par 0,4%. Sadārdzinājās arī personisko transportlīdzekļu apkope un remonts, pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem.
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 1,2%. Galvenokārt akciju ietekmē, lētākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi. Savukārt cenas pieauga juvelierizstrādājumiem, ko galvenokārt ietekmēja akciju noslēgumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija ārstu speciālistu pakalpojumiem, daiļliteratūras grāmatām, ēdināšanas pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās viesnīcu pakalpojumiem, farmaceitiskajiem produktiem.
Savukārt 2025. gada oktobrī, salīdzinot ar 2024. gada oktobri, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,5 procentpunkti), galvenokārt pieaugot kafijas, mājputnu gaļas, olu, šokolādes, konditorejas izstrādājumu, žāvētas, sālītas vai kūpinātas gaļas, sviesta un piena cenām. Būtiska ietekme bija arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+1,1 procentpunkts), ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti) un veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 5,6%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+35,3%). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+18,3%), olām (+21%), šokolādei (+18,2%), konditorejas izstrādājumiem (+5,8%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+3,2%), sviestam (+11,3%) un pienam (+5,6%). Dārgāki bija arī piena produkti (+4,1%), liellopu gaļa (+28,3%), augu eļļa (+11,6%), svaigi augļi (+2,3%), siers un biezpiens (+1,8%), augļu un dārzeņu sulas (+6,1%), saldējums (+5,7%) un jogurts (+4,7%). Savukārt lētāki bija svaigi dārzeņi (-7,1%), olīveļļa (-11,3%), cukurs (-6,9%), svaigas vai atdzesētas zivis (-5,8%), kā arī milti un citi graudaugi (-2,5%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 2,4%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 9,4%. Savukārt alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2%, galvenokārt kļūstot lētākiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 6,2%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+12,2%). Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,5%), dabasgāze (+10,9%), siltumenerģija (+1,8%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+12,4%), mājokļa īre (+6,7%), ūdensapgāde (+6,6%), kanalizācijas pakalpojumi (+8,8%) un atkritumu savākšana (+5,1%). Savukārt lētāks bija cietais kurināmais (-3,8%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 4%. Gada laikā dārgāki kļuva ārstu speciālistu pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi, farmaceitiskie produkti.
Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 2,6%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums pasažieru aviopārvadājumiem (+12,8%) un degvielai (+1,7%). Auto gāze kļuva dārgāka par 12,9%, dīzeļdegviela - par 1,4%, bet benzīns - par 0,1%. Gada laikā pieauga cenas citiem pakalpojumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt lētākas bija lietotas automašīnas.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,4%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,5%), ēdnīcu pakalpojumiem (+6,1%) un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem (+7,7%). Cenas pieauga viesnīcu pakalpojumiem (+5,9%).
Dažādu preču un pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,5%. Sadārdzinājās personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātos, juvelierizstrādājumi un frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi. Autotransportlīdzekļu apdrošināšana kļuva lētāka.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija telekomunikāciju pakalpojumiem, apģērbiem, televīzijas abonēšanas maksai, pirmsskolas izglītībai, augstākajai izglītībai un atpūtas un sporta pakalpojumiem. Savukārt lētāki bija ziedi.