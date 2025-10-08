Latvijā inflācija saglabājas 4,1% līmenī - vairāk maksājam par kafiju, mājputnu gaļu un elektroenerģiju
Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā - šogad septembrī salīdzinājumā ar 2024.gada septembri - pieauga par 4,1%, tādējādi gada inflācijai saglabājoties tādā pašā līmenī kā mēnesi iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, septembrī pieaudzis par 3,4%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu, sākoties rudens sezonai, bija apģērbam un apaviem, savukārt cenas samazinājās ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, galvenokārt pasažieru aviopārvadājumiem un degvielai.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2025.gada septembrī, salīdzinot ar 2025.gada augustu, bija apģērbam un apaviem (+0,2 procentpunkti), veselības aprūpei (+0,1 procentpunkts), ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts), izglītības grupai (+0,1 procentpunkts), kā arī ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (-0,2 procentpunkti) un mājokļu iekārtai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,1%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija kafijai (+2,6%) un mājputnu gaļai (+2,3%). Galvenokārt akciju noslēgumu dēļ dārgāka bija žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+1,1%), piens (+2%) un sviests (+2,5%). Savukārt akciju ietekmē cenas samazinājās sieram un biezpienam (-3,1%), svaigiem augļiem (-2,3%) un maizei (-0,6%), galvenokārt baltmaizei. Lētāki bija arī kartupeļi (-11,8%).
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā vidēji palielinājās par 3,2%. Sākoties jaunās rudens sezonas sortimenta un kolekcijas preču nonākšanai tirdzniecībā, cenas pieauga apģērbiem - par 3,8%, kā arī apaviem - par 2,5%.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4%. Būtiskākais cenu kāpums šajā grupā bija ūdensapgādei (+3,5%) un kanalizācijas pakalpojumiem (+4%). Vidējais cenu līmenis pieauga arī elektroenerģijai (+0,3%).
Mājokļa iekārtas grupā cenas mēneša laikā samazinājās vidēji par 1,6%. Akciju ietekmē lētāki bija mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi (-3%) un mājokļa mēbeles (-1,7%).
Veselības aprūpes grupā cenas mēneša laikā pieauga par 1,6%. Vidējais cenu līmenis farmaceitiskajiem produktiem pieauga par 2,1%. Sadārdzinājās arī ārstu speciālistu pakalpojumi (+2,1%) un zobārstniecības pakalpojumi (+1,5%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi mēneša laikā kļuva lētāki par 1,5%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums pasažieru aviopārvadājumiem (-7%) un degvielai (-1,1%), tostarp dīzeļdegvielai - par 1,2%, benzīnam - par 1% un auto gāzei - par 1,1%. Lētāki bija arī pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem.
Sākoties jaunajam mācību gadam, cenas pieauga augstākajai izglītībai (+8%).
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, atpūtas un sporta pakalpojumiem, vīnam, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Savukārt cenas samazinājās viesnīcu pakalpojumiem, alum, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem.
Savukārt 2025.gada septembrī, salīdzinot ar 2024.gada septembri, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,8 procentpunkti), galvenokārt kafijas, mājputnu gaļas, šokolādes, olu, sviesta, žāvētas, sālītas vai kūpinātas gaļas cenu pieaugumam. Tāpat būtiska ietekme bija ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,7 procentpunkti), ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti), kā arī alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 6,8%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+35,1%). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+20,8%), šokolādei (+24%), olām (+18,9%), sviestam (+19,7%), kā arī žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+3,4%). Dārgāka bija arī augu eļļa (+20,5%), piens (+6,4%), piena produkti (+4,9%), svaigi augļi (+4%), konditorejas izstrādājumi (+3,9%), liellopu gaļa (+27,5%), maize (+2,1%), augļu un dārzeņu sulas (+8,3%), cūkgaļa (+2,8%) un jogurts (+5%).
Savukārt lētāki bija svaigi dārzeņi (-2,4%), cukurs (-12,5%), svaigas vai atdzesētas zivis (-7,7%), kartupeļi (-3,4%), kā arī olīveļļa (-5,1%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,9%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 9,6%. Alkoholisko dzērienu cenas kāpa par 0,8%, sadārdzinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīnam. Savukārt lētāks bija alus.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,1%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+10,8%). Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,8%), dabasgāze (+10,9%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+12,3%), mājokļa īre (+5,9%), ūdensapgāde (+6,4%), kanalizācijas pakalpojumi (+8,4%) un atkritumu savākšana (+6,6%). Savukārt lētāka bija siltumenerģija (-4,5%) un cietais kurināmais (-4,1%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,7%. Dārgāki kļuva zobārstniecības pakalpojumi, ārstu speciālistu pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi, farmaceitiskie produkti.
Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 2,6%, ko noteica degvielas cenu kāpums par 3,1%. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 3,2%, benzīns - par 0,8% un auto gāze - par 15,2%. Gada laikā cenas pieauga arī pasažieru aviopārvadājumiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt lētākas bija lietotas automašīnas.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,7%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem - par 4,5%, ēdnīcu pakalpojumiem - par 6% un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem - par 7%. Gada laikā sadārdzinājās arī viesnīcu pakalpojumi par 9,6%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija telekomunikāciju pakalpojumiem, televīzijas abonēšanas maksai, pirmsskolas izglītībai, augstākajai izglītībai, apģērbiem, apaviem, atpūtas un sporta pakalpojumiem. Savukārt lētākas bija personiskās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi, autotransportlīdzekļu apdrošināšana.