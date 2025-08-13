Krievijas pilsonis ar 100 000 eiro kukuli mēģināja panākt, lai viņu ielaiž Latvijā; aizturēti divi viņa līdzgaitnieki
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētā kriminālprocesā Rīgas pilsētas tiesa piemērojusi apcietinājumu divām fiziskām personām par sagatavošanos dot 100 000 eiro kukuli valsts amatpersonai. Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam, kas iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā.
KNAB iegūtā informācija liecina, ka fiziskā persona un tās līdzdalībnieks darbojās Krievijas pilsoņa uzdevumā un sagatavojās nodot 100 000 eiro kukuli Iekšlietu ministrijas valsts amatpersonai, lai tā panāktu ieceļošanas aizlieguma atcelšanu ārvalstniekam. Ārvalstnieks ir iekļauts to personu sarakstā, kam uz nenoteiktu laiku ir aizliegta ieceļošana Latvijā.
Iekšlietu ministrija kriminālprocesā cieši sadarbojās ar KNAB. Valsts amatpersonai paredzētais kukulis netika nodots no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ.
KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Jebkādi prettiesiski centieni ietekmēt Latvijas drošību un panākt Latvijai nevēlamu personu ieceļošanu valstī nav pieļaujami nedz ikdienā, nedz pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Institūciju ciešā sadarbība palīdz efektīvi atklāt šāda veida noziedzīgus nodarījumus, lai negodprātīgas personas tiesas priekšā varētu atbildēt par savu rīcību.”
KNAB kriminālprocesu uzsāka š.g. 5. augustā aizdomās par sagatavošanos dot kukuli lielā apmērā. Atbildība par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem paredzēta Krimināllikuma 15. panta otrajā daļā un 323. panta otrajā daļā. KNAB kriminālprocesu izmeklē sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.
Pašlaik kriminālprocesā divām fiziskām personām ir tiesības uz aizstāvību. Abām personām 12. un 13. augustā Rīgas pilsētas tiesa piemēroja ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. Viena no aizdomās turētajām personām jau iepriekš nonākusi KNAB redzeslokā, ir tiesāta par mantiska rakstura un ar kukuļošanu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem.
KNAB vērš uzmanību, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.