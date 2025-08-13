Olgas māte visu mūžu strādājusi Latvijā. Vai var atteikties no Krievijas pensijas un saņemt lielāku Latvijas pensiju?
"Mammai ir Krievijas pilsonība. Visu mūžu viņa strādājusi Latvijā, tagad aizgāja pensijā. Latvijas pensija ir 230 eiro, Krievijas pensija arī nav liela, un to neizmaksā. Vai mamma var neatteikties no pilsonības, bet atteikties no Krievijas pensijas, lai saņemtu lielāku Latvijas pensiju?" LV portālā jautā Olga.
Portālā LVportals.lv skaidro Nataļja Kutafina, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte.
2011. gada 19. janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas (turpmāk – KF) līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk – līgums).
Saskaņā ar noslēgto līgumu KF pilsoņiem ir paredzēta iespēja izvēlēties pieprasīt pensiju atbilstoši līguma nosacījumiem vai arī saskaņā ar pilsonības principu.
KF pilsoņiem saskaņā ar KF tiesību aktiem var tikt piešķirta KF pilsoņa pensija par darba un tam pielīdzinātajiem periodiem KF un ārpus tās, t. sk. par apdrošināšanas periodiem, kas uzkrāti Latvijā līdz pat 2001. gada 31. decembrim, jo tikai no 2002. gada 1. janvāra tiek ņemti vērā apdrošināšanas periodi vienīgi KF. Šāda izvēle ir galīga un nav pārskatāma.
No jautājuma konteksta izriet, ka personai piešķirta KF vecuma pensija pēc pilsonības principa. Tādējādi apdrošināšanas periodi, kas uzkrāti Latvijā līdz 2002. gada 1. janvārim, netiek ņemti vērā Latvijas pensijas aprēķinā un par tiem nevar piešķirt Latvijas vecuma pensiju.
Ja KF pensija piešķirta pēc 2011. gada 19. janvāra, izmantojot pilsonības principu, atteikties no KF pensijas un pāriet uz Latvijas pensiju par visu apdrošināšanas stāžu nav iespējams.
Izņēmuma gadījumi pieļaujami tikai tad, ja persona maina pilsonību (piemēram, iegūst Latvijas, citas trešās valsts pilsonību vai zaudē pilsonību) un KF kompetentā institūcija, kas pensiju piešķīrusi, pārtrauc pensijas izmaksu sakarā ar pilsonības maiņu vai zaudēšanu. Tādā gadījumā var tikt izskatīta iespēja piešķirt Latvijas pensiju par visu apdrošināšanas stāžu, ņemot vērā personas jauno pilsonību un dzīvesvietu.