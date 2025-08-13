Turcija cīnās ar nopietnu problēmu - "viss iekļauts" viesnīcās draud vairs nebūt šī populārā piedāvājuma
Turcija izskatīs iespēju aizliegt “ēd, cik vēlies” tipa bufetes viesnīcās un restorānos, lai cīnītos ar vienu no valstī nopietnākajām vides un ekonomikas problēmām — pārtikas izšķērdēšanu, ziņo “World Tourism Forum”.
Gadu desmitiem Turcijas “all inclusive” jeb “viss iekļauts” pievilcīgais piedāvājums bufetēs piesaistīja miljonus apmeklētāju piekrastes kūrortos un pilsētu viesnīcās. Taču novērots, ka tā rezultātā būtiski palielinājies pārtikas atkritumu apjoms. Oficiālie dati rāda, ka valstī ik gadu tiek izmesti vairāk nekā 23 miljoni tonnu pārtikas, un vidēji uz vienu cilvēku tas ir aptuveni 102 kilogrami gadā.
Dati arī liecina, ka 35 % Turcijā saražoto augļu un dārzeņu tiek izmesti vēl pirms tie nonāk pie patērētājiem. Bufetes tipa restorānos katrs viesis atstāj vidēji 150 gramus ēdiena uz šķīvja. Dienā tiek izmesti 12 miljoni maizes klaipu (gadā — 4,38 miljardi).
Jaunie noteikumi balstīsies uz principu “izvēlies to, ko apēdīsi”. Turcijas prezidenta administrācijas Lauksaimniecības un pārtikas politikas padome ir sagatavojusi dokumentu, kas drīzumā tiks iesniegts Turcijas prezidentam Redžepam Tajipam Erdoganam. Tajā ir ietverti priekšlikumi, kuru mērķis ir mazināt pārtikas nonākšanu atkritumos, īpašu uzmanību pievēršot tūrisma nozarei.