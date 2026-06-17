VIDEO: Ukrainas dronu uzbrukumi atstāj okupantu armiju bez degvielas, ieročiem un munīcijas
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) dronu vienības "Primary" operatori, iznīcinot Krievijas armijas loģistiku, padarīja neiespējamu kravas automašīnu turpmāku kustību pa uzbrukuma maršrutiem, tādējādi vājinot ienaidnieka vienības.
17. jūnijā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) demonstrēja videoierakstus, kuros redzams specvienības "Primary" dronu operatoru veiksmīgais darbs. Maijā un aprīlī droni uzbruka okupantu loģistikai, mērķējot uz smagajām kravas automašīnām, kas pārvadāja degvielu, munīciju un militāro aprīkojumu.
HUR publicētajā video redzami vismaz 27–28 trāpījumi mērķos. Triecienu zona vai virziens nav norādīts, tāpēc, visticamāk, "Primary" operatori darbojās vairākos frontes sektoros. Smagās mašīnas vienlīdz labi dega gan dienā, gan naktī.
Ieraksta sākumā viens no šoferiem filmē un notikušo uzbrukumu. "Priekšā deg, aizmugurē deg, un mēs tur stāvam kā papeles uz Pļuščihas," komentē okupants-kravas automašīnas vadītājs, vērojot ugunsgrēku no abām pusēm.
Izlūkdienests atzīmēja, ka Ukrainas spēki tādējādi traucē apgādes maršrutus, bloķē Krievijas armijas rezervju pārvietošanos un novājina ienaidnieka vienības. Kamēr Krievijas vienības maina loģistikas maršrutus, arī Ukrainas bruņotie spēki nestāv uz vietas - tie meklē jaunus kritiski svarīgus mezglus un ienaidnieka maršrutus.
Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Primary" Krimā sabojāja divus lielus Krievijas desantkuģus un radara staciju. Iepriekš, februārī, tā pati izlūkošanas grupa pussalā iznīcināja 48Ya6-K1 Podlet, Sopka-2, P-18 Terek, Geran/Gerbera retranslatoru un radara staciju 39N6 Kasta-2E2.