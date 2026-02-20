VIDEO: Ukrainas aizstāvji okupētajā Krimā uzlaiduši gaisā krievu desanta kuteri
Publicētas fotogrāfijas ar Ukrainas drona uzbrukuma sekām Krievijas militārajam kuģim okupētajā Krimā.
Ukrainas ziņojumi par "BK-16" militārā kuģa iznīcināšanu okupētajā Krimā ir apstiprināti. Fotoattēlu ar uzbrukuma sekām 19. februārī publicēja Krievijas "Telegram" kanāls "Dosje Špiona", kas ir saistīts ar Krievijas bruņotajiem spēkiem. Uzbrukums notika 12. februārī, bet Ukrainas Ģenerālštābs par to ziņoja pāris dienas vēlāk.
Saskaņā ar avotu, ienaidnieka kuģim tika trāpīts netālu no Novoozernes ciema Krimas rietumos.
"Veiksmīgi trāpīts ienaidnieka transporta un desanta kuterim "BK-16"... Zaudējumi un bojājumu apmērs tiek precizēti," paziņojumā norādīja Ukrainas Aizsardzības ministrija.
Krievijas Aizsardzības ministrija un Krievijas mediji par incidentu klusēja. Tomēr informāciju apstiprināja "Dosje Špiona".
Spriežot pēc publicētajiem kadriem, kuģis ir pilnībā iznīcināts un to nav iespējams salabot.
"Fotoattēls apstiprina trāpījumu Projekta 02510 "BK-16" transporta un desanta kuterim. Uzbrukums tika veikts, izmantojot trieciena bezpilota lidaparātu," rakstīja Krievijas resurss.
Šobrīd nav informācijas par upuriem okupantu vidū.
"BK-16" (Projekts 02510) ir Krievijas ātrgaitas transporta un desanta kuteris. Tas ir paredzēts personāla pārvadāšanai, karaspēka desantam neaprīkotās pludmalēs, uguns atbalstam un operācijām piekrastes zonās, upēs, šaurumos un ezeros. Kuģi aktīvi izmanto Krievijas Jūras spēki un Krievijas Nacionālā gvarde. "BK-16" apkalpe sastāv no diviem cilvēkiem, un tas var pārvadāt līdz 24 desantniekiem. Tas ir aprīkots ar vairākiem ložmetējiem. Saskaņā ar dažādiem avotiem, šī modeļa cena svārstās no 1 līdz 3 miljoniem dolāru.