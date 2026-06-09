Putina Valdaja rezidence tiek ietīta pretdronu tīklos
Uz ceļiem netālu no Kremļa līdera Vladimira Putina Valdaja rezidences ir pamanīti pretdronu tīkli.
Uz M-10 šosejas, 9 km attālumā no Kremļa saimnieka Vladimira Putina rezidences Valdajā, ir pamanīti pretdronu tīkli. Aizsargkonstrukcijas tiek uzstādītas kravas automašīnu stāvvietās, ziņo neatkarīgais Krievijas izdevums "Agentstvo".
Rezidence atrodas vairāk nekā 600 km attālumā no Ukrainas robežas. Tīkli tika uzbūvēti salīdzinoši nesen. Ir zināms, ka 2025. gadā to vēl nebija.
Ukraina un Krievija aktīvi izmanto šādus pretdronu tīklus, lai aizsargātu frontes līnijas loģistiku. Šīs struktūras ir paredzētas transporta aizsardzībai no maziem bezpilota lidaparātu (FPV) droniem un nomestiem spridzekļiem no gaisa.
Eksperti apgalvo, ka šāds tīkls ir bezjēdzīgs pret lieliem, tālas darbības droniem, piemēram, "Ļutij". Valdaja rezidence ir pazīstama kā viena no drošākajām vietām Krievijā, ko ieskauj vairāki desmiti pretgaisa sistēmu. Neskatoties uz to, Krievijas diktators baidās to apmeklēt.
Maija sākumā plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas, ka Federālais aizsardzības dienests ir pastiprinājis drošības pasākumus Kremļa vadītājam, un viņš ir pilnībā pārtraucis parādīties Valdajā.
Tas viss liecina par paranoju Kremlī un sekas iepriekš veiksmīgajai Ukrainas Drošības dienesta realizētajai operācijai "zirnekļtīkls", kuras laikā ar droniem tika uzbrukts četriem Krievijas lidlaukiem. Vairāk par to lasi šeit.