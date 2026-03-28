Panika un paranoja Kremlī: izlūkdienestu ziņojumi pamatīgi nobiedējuši Putinu
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir būtiski pastiprinājis apsardzi ap savu rezidenci un ievērojami samazinājis izbraukumus, kas varētu liecināt ne tikai par bailēm no ārējiem draudiem, bet arī par pieaugošu nervozitāti pašā Krievijas varas sistēmā.
Atvaļinātais Austrālijas Bruņoto spēku ģenerālmajors Miks Raiens Ukrainas televīzijas "24. kanāls" ēterā paudis pieņēmumu, ka Krievijas līderis, visticamāk, saņēmis satraucošus izlūkdatu ziņojumus.
Pēc viņa teiktā, nesenie skaļie notikumi pasaulē ir likuši Putinam nopietni bažīties par savu un savas ģimenes drošību.
Drošības pasākumu pastiprināšanu Putina rezidencē eksperts saista nevis ar vispārējo kara stāvokli, bet gan ar personīgām bailēm. Viņš atgādina, ka pēc algotņu grupējuma "Vagner" vadītāja Jevgeņija Prigožina sarīkotā dumpja Kremlī jau tika novērots, cik ātri draudi var rasties no iekšienes.
Turklāt tagad to ir papildinājusi apziņa, ka apdraudējums autoritārajiem līderiem ir kļuvis daudz reālāks. "Putins, tāpat kā visi nežēlīgie diktatori, ir paranoiski norūpējies par savu dzīvību. Galu galā viņu patiesi uztrauc tikai paša izdzīvošana," uzsvēra Raiens.
Viņš atgādināja, ka šāda uzvedība Krievijas diktatoram nav jauna – arī Covid-19 pandēmijas laikā Putins maksimāli izolējās, gandrīz nevienu sev nelaida klāt un demonstrēja slimīgu apsēstību ar savu drošību.
Līdzīga tendence atkārtoti izpaudās arī pēc Prigožina dumpja.
Atvaļinātais ģenerālmajors pieļauj, ka pēc nesenās Irānas līdera slepkavības Putins ir pastiprinājis piesardzības pasākumus, reaģējot tieši uz noteiktu izlūkinformāciju. Raiens skaidroja, ka situācijai ir arī plašāks efekts citu autoritāro režīmu vidū – redzot, ka pat iekšējais loks un aizsargāta telpa negarantē drošību, diktatori sliecas uz vēl lielāku izolāciju, aizdomīgumu un apsardzes pastiprināšanu.
"Viņš ir paranoiķis, un es garantēju, ka visā pasaulē ir arī citi diktatori, kuri, ņemot vērā Irānas mācību, tagad paaugstina drošības līmeni," norādīja eksperts.