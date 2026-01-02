Krievu "pierādījumi" par Ukrainas drona uzbrukumu Putina rezidencei sasmīdina ASV vēstniecības pārstāvi
Krievijas GRU vadītājs Igors Kostjukovs vēlreiz mēģināja sniegt pierādījumus par "Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukumu" Putina rezidencei, bet ASV vēstniecības pārstāvja reakciju uz viņa apgalvojumiem var redzēt novērot publicētajā video.
1. janvārī Krievija turpināja izplatīt dezinformāciju par iespējamu Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukumu Vladimira Putina rezidencei Valdajā. Krievijas GRU vadītājs Igors Kostjukovs uzaicināja ASV vēstniecības pārstāvi (militārā atašeja biroju vēstniecībā), lai viņam sniegtu "pierādījumus" par iepriekšminēto gaisa uzbrukumu. Krievijas publicētā video Kostjukovs parāda diplomātam kaut ko līdzīgu bezpilota lidaparāta kontrolierim (kas vairāk atgādina ratiņkrēsla vadības shēmu). Admirālis paziņoja, ka Krievijas speciālisti ir atšifrējuši šī un citu kontrolieru atmiņu un apstiprinājuši savas iepriekšējās apsūdzības.
"Stenogramma kategoriski un precīzi apstiprināja, ka uzbrukuma mērķis bija ēku komplekss, kurā atrodas Krievijas prezidenta rezidence," GRU vadītājs ziņoja iegaumēto tekstu. Kostjukovs pārliecināti paziņoja, ka Ukrainas drona sastāvdaļai it kā vajadzētu kliedēt visas šaubas.
Militārais atašejs stoiski izturēja Krievijas izlūkdienesta vadītāja absurdo apgalvojumu plūsmu, taču nevarēja noturēties un pasmējās, kad ievietoja kontrolieri kastē.
31. decembrī Donalds Tramps noraidīja Kremļa apgalvojumus par "uzbrukumu" Putina rezidencei. Iepriekš Krievija jau bija publicējusi "pierādījumus par drona uzbrukumu" Putina rezidencei, parādot video ar it kā notriektu "Chaklun B" dronu un lidojuma karti. 30. decembrī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievija 24 stundas nav sniegusi pierādījumus par drona uzbrukumu, jo tādu neeksistē.