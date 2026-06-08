Daži spēki, iespējams, ir pārdislocēti uz citiem apgabaliem, tostarp Zaporižjas apgabalu.
Pasaulē
Šodien 12:40
Krievijas armija steidzami atkāpjas Dienvidu frontes galvenajā posmā
Partizānu kustības "Atesh" aģenti ziņo par Krievijas vienību atkāpšanos no Kinburnas strēles, kas ir rezultāts veiksmīgajai Ukrainas bruņoto spēku kampaņai pret okupantu loģistiku.
Krievijas bruņotie spēki, saskaņā ar partizānu kustības "Atesh" sniegto informāciju, pamet savas pozīcijas Kinburnas strēlē. Iemesls tam ir okupantu katastrofālās apgādes problēmas. "Atesh" aģents apstiprina šo informāciju, atsaucoties uz informāciju no "Dņepras" spēku grupas štāba.
Saskaņā ar avotu, Krievijas 337. pulka vienības pamet savas pozīcijas apgādes traucējumu dēļ. Munīcijas, degvielas un pārtikas piegādi šajā apgabalā ir ievērojami apgrūtinājuši Ukrainas Aizsardzības spēku veiksmīgie uzbrukumi okupantu loģistikai.
Daži spēki, iespējams, ir pārdislocēti uz citiem apgabaliem, tostarp Zaporižjas apgabalu. Partizāni ziņo, ka pašā strēlē ir nelielas krievu spēku paliekas, kas praktiski nerada nekādus draudus.