Ukraiņu aviācija Pokrovskā veic triecienus pa okupantiem, kuri to mēģina pārvērst par loģistikas centru
Krievijas okupanti izvieto rezerves, papildspēkus un resursus Pokrovskā un tās apkārtējos rajonos, taču Ukrainas bruņotie spēki neļauj tiem nostiprināties.
Krievijas okupācijas armija cenšas pārvērst Pokrovsku Doneckas apgabalā par loģistikas centru, taču Ukrainas Aizsardzības spēki veic gaisa triecienus un neļauj ienaidniekam tur uzkrāt rezerves. Par to "Facebook" ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa triecienvienību 7. ātrās reaģēšanas korpuss.
Saskaņā ar 7. korpusa sniegto informāciju, Krievijas okupanti izvieto Pokrovskā un apkārtējā teritorijā rezerves, papildspēkus un līdzekļus, tostarp smago bruņutehniku un vieglo bruņutehniku, kā arī artilēriju. Ienaidnieks izmanto civilās ēkas un betona nojumes personāla izmitināšanai un uzbrukuma un izlūkošanas bezpilota lidaparātu palaišanai. 7. korpusa aizsardzības zonā Aizsardzības spēku aviācija veica virkni gaisa triecienu pa krievu okupantu koncentrācijām. Tā rezultātā Pokrovskā tika iznīcinātas divas "Molnija" bezpilota lidaparātu palaišanas vietas, kas tika izmantotas arī gaisa izlūkošanai.
Rivnes ciemā (starp Pokrovsku un Mirnohradu) gaisa triecienā tika iznīcināta Krievijas Federācijas 51. apvienotā bruņojuma okupācijas armijas vienības personāla mītne.
Vairākos gaisa triecienos Pokrovskas aglomerācijā tika nogalināti un ievainoti aptuveni 30 Krievijas karavīri. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, 14. maijā Krievijas okupanti 39 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijas. Ukrainas karavīri atvairīja visus uzbrukumus. Cīņas notika netālu no Novoje Šahovas, Ņikanovkas, Rodinskes, Kotļino, Novoaleksandrivkas, Hrišino, Sergejivkas un citiem ciemiem.