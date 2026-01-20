Haizivis uzbrūk vietējiem, Sidnejā nākas slēgt pludmales
Vietējās varas iestādes Austrālijas pilsētā Sidnejā otrdien slēdza 30 kilometrus garu pludmaļu joslu, reaģējot uz trim haizivju uzbrukumiem divu dienu laikā.
Ziemeļu pludmaļu padome paziņoja, ka visas 34 pludmales šajā rajonā būs slēgtas līdz turpmākam paziņojumam.
"Mēs aicinām peldētājus un sērfotājus sekot informācijai par pludmaļu slēgšanu un pārbaudīt informāciju par pludmaļu statusu," teikts padomes paziņojumā.
Svētdien 13 gadus vecam zēnam uzbruka haizivs, kad viņš peldēja seklā ūdenī pie Haizivju pludmales Sidnejas austrumos. Zēns guva ievainojumus abās kājās un kritiskā stāvoklī tika aizvests uz slimnīcu.
Pirmdien citā pludmalē haizivs sakoda kāda zēna sērfošanas dēli.
Pirmdienas vakarā haizivs sakoda pieaugušu sērfotāju Nortsteinas pludmalē. Vīrietis guva smagus ievainojumus kājā un kritiskā stāvoklī tika aizvests uz slimnīcu.
Saskaņā ar oficiāliem datiem no 2025. gada Austrālijā pēdējo 10 gadu laikā haizivis ievainojušas aptuveni 20 cilvēkus gadā, bet vidēji 2,8 uzbrukumi gadā bijuši nāvējoši.