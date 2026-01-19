Sidnejā haizivs uzbrukusi 12 gadus vecam zēnam - viņa stāvoklis ir kritisks
Svētdien, 18. janvārī, Sidnejas "Shark Beach" pludmalē haizivs uzbrukusi 12 gadus vecam zēnam, kura stāvoklis šobrīd ir kritisks.
Kā ziņo vietējie mediji, haizivs zēnam uzbruka pēc tam, kad viņš ar draugiem bija ielēcis ūdenī no aptuveni sešu metru augstas klints. Uzbrukuma rezultātā zēns guva smagus ievainojumus abās kājās un šobrīd atrodas intensīvās terapijas nodaļā.
Policija īpaši uzsvērusi zēna draugu drosmīgo rīcību, kuri nekavējoties izvilka bezsamaņā esošo cietušo no ūdens vēl pirms glābēju ierašanās. “Viņu rīcība bija ārkārtīgi drosmīga. Tas deva zēnam cerību uz izdzīvošanu,” sacīja Jaundienvidvelsas jūras policijas pārstāvis Džozefs Maknalti. Ceļā uz slimnīcu mediķi centās apturēt asiņošanu un veica reanimācijas pasākumus.
Varasiestādes uzskata, ka uzbrukumā, visticamāk, vainojama buļļu haizivs, kas tiek uzskatīta par vienu no agresīvākajām haizivju sugām. Policija pieļauj, ka spēcīgās lietavas un saduļķotais ūdens varēja radīt apstākļus, kas haizivi pievilināja tuvāk krastam.
"Shark Beach" ir iedzīvotāju iecienīta peldvieta un uzbrukumi tur notiek reti. Tomēr kopumā Austrālija ir viena no valstīm ar augstāko nāvējošo haizivju uzbrukumu skaitu pasaulē – pērn haizivs valstī bija vainojamas piecu cilvēku nāvē.