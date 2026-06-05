ASV prezidents Donalds Tramps.
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Šodien 08:15
Putina un Zelenska tikšanās būtu lieliska, norāda Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien sacīja, ka būtu lieliski, ja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī norādīja, ka abām pusēm ir jāpanāk kompromisi.
"Es priecājos, ka viņi varbūt runā par tikšanos. Es domāju, ka mums tur bijusi liela loma. Es domāju, ka būtu lieliski, ja viņi tiktos," sacīja Tramps žurnālistiem Baltajā namā, komentējot ceturtdienas vakarā publiskoto Zelenska atklātio vēstuli Putinam, kurā viņš ierosina tikties, lai vienotos par kara izbeigšanu.
"Abām [pusēm] būs jāpanāk kompromisi, es piedāvāju šos kompromisus, un, jūs zināt, mēs esam lielā mērā bijuši iesaistīti," Tramps teica par Ukrainu un Krieviju, sīkāk neprecizējot savus izteikumus.
Jau ziņots, ka Zelenskis ceturtdien atklātā vēstulē Putinam piedāvāja tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņoja, ka Ukraina ir gatava abu valstu līderu tiešām sarunām.