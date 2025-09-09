Krievija uzbrukumos skārusi Ukrainas valdības ēku
Krievija naktī uz svētdienu veica lielāko dronu ofensīvu pret Ukrainu kopš kara sākuma - raidot pret Ukrainu 805 dronus, un ...
“Putins precīzi zina, ko dara”: triecienā pret Ukrainas valdības ēku izmantota “Iskander” raķete
Krievijas svētdienas raķešu un dronu trieciena gaitā Kijivā Ministru kabineta ēkai trāpījusi spārnotā raķete "Iskander", pavēstīja Ukrainas amatpersonas.
“Krievija trāpījusi Ukrainas valdības ēkai ar kasešu munīciju,” paziņoja Eiropas Savienības vēstniece Ukrainā Katarīna Maternova. "Es to redzēju savām acīm - Putins precīzi zina, ko viņš dara. Ballistiskā raķete "Iskander", kas trāpīja Ministru kabinetam, bija mērķēta tieši Ukrainas valdības sirdī," sociālajā tīklā "Facebook" pauda Maternova.
Tikai pateicoties tam, ka raķete nedetonējās pilnībā, visa ēka nav pārvērtusies drupās, viņa piebilda.“Šī eksistenciālā kara pierādījumi ir tepat mūsu priekšā: Putins apzināti mērķē uz valsts dzīvības līnijām – valdību, enerģētiku, tautu.”
Svētdien, neilgi pēc saullēkta, no Ukrainas Augstākās Radas un Ministru kabineta ēkas, netālu no vietas, kur parasti uzturas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pacēlās melnu dūmu mutulis. Ugunsgrēku izraisīja krītoša drona atlūzas, kas stipri bojāja ēkas augšējos stāvus un jumtu. Kā skaidro Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko, šī bija pirmā reize kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma, kad agresorvalsts skārusi valdības ēku.