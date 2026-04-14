Ukraina ar droniem uzbrukusi rūpnīcai Krievijā, kas ražo komponentus "Iskander" raķetēm
Jelecas ķīmiskā rūpnīca "Energija" ir daļa no Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa, padarot to par leģitīmu mērķi Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Gaisa trauksmes brīdinājums Ļipeckas apgabalā tika izsludināts plkst. 1:54 un atcelts plkst. 9:08. Iedzīvotāji visā reģionā naktī dzirdēja sprādzienus. Vislielākais sprādzienu skaits tika reģistrēts Jelecas pilsētā.
Ļipeckas apgabala gubernators Igors Artamonovs atzina, ka 14. aprīļa naktī droni uzbruka mērķiem reģionā. Viņš īpaši pieminēja Jelecu un Dolgorukovo ciematu. Gubernators nesniedza komentārus par gaisa triecienu sekām.
Krievijas Aizsardzības ministrijas ziņojumā teikts, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība 14. aprīļa naktī virs Krievijas teritorijas it kā notrieca 97 Ukrainas bezpilota lidaparātus, tostarp dažus, iespējams, virs Ļipeckas apgabala.
Jelecas pilsētā atrodas rūpnīca "Energia", kas specializējas ķīmisko enerģijas avotu ražošanā. Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss izmanto šīs rūpnīcas produkciju, padarot to par leģitīmu mērķi Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko norāda, ka Jelecā ražo baterijas "Iskander" raķešu sistēmas planējošo bumbu planēšanas un korekcijas iekārtām, kā arī spārnotajām raķetēm.
Ukrainas bruņotie spēki iepriekš vairākkārt ir uzbrukuši šai stratēģiski svarīgajai Krievijas rūpnīcai. 2025. gada maijā rūpnīcai uzbruka vismaz divas reizes. Pēc tam vasarā tai tika uzbrukts vēlreiz.