Krievija ar “Iskander” raķetēm uzbruka Ukrainas armijas mācību centram
Krievijas armija trešdien ar divām ballistiskajām raķetēm "Iskander" un citiem ieročiem veikusi triecienu Ukrainas armijas Sauszemes spēku mācību vienībai, platformā "Facebook" pavēstīja Sauszemes spēki.
"Šodien, 24. septembrī, ienaidnieks veica kombinētu triecienu Ukrainas Bruņoto spēku Sauszemes spēku mācību vienības teritorijai. Izmantoto ieroču vidū bija divas ballistiskās raķetes "Iskander"," teikts paziņojumā.
Precīza trāpījuma rezultātā, neraugoties uz veiktajiem drošības pasākumiem, nav izdevies pilnībā izvairīties no upuriem.
"Notikuma vietā strādā atbilstošie ārkārtas dienesti. Ievainotajiem operatīvi tiek sniegta visa nepieciešamā medicīniskā palīdzība," teikts paziņojumā.
Gādājot par cilvēku dzīvības un veselības aizsardzību, pastāvīgi tiek strādāts pie mācību centru, poligonu un citu militāro objektu aprīkošanas ar drošām patvertnēm, norādīja Sauszemes spēki.
Turklāt tiek veikti papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu karavīrus pretinieka raķešu un gaisa uzbrukumu laikā.