Krimā sašauta krievu okupantu "Iskander" raķešu bāze
Sašautā bāze, kur krievu okupanti slēpa "Iskander" raķetes (ekrānuzņēmums no "X")
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ukrainas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēki naktī uz otrdienu veikuši triecienu okupētajā Krimā, trāpot operatīvi taktisko raķešu kompleksu "Iskander" glabāšanas vietai, sociālajos tīklos pavēstīja Īpašo operāciju spēku preses dienests.

Slēptā tehnika bija izvietota bijušās raķešu bāzes teritorijā netālu no Ovražku ciemata 40 kilometrus uz austrumiem no Simferopoles, teikts paziņojumā.

No šīs vietas raķetes dažu minūšu laikā var sasniegt frontes līniju un Ukrainas aizmugures pilsētas. Pagrīdes pretošanās kustības dalībnieki vairākkārt fiksējuši ienaidnieka raķešu palaišanu no šīs vietas.

Īpašo operāciju spēki trieciena video publicējuši sociālajos tīklos.

