Sašautā bāze, kur krievu okupanti slēpa "Iskander" raķetes (ekrānuzņēmums no "X")
Pasaulē
Šodien 19:55
Krimā sašauta krievu okupantu "Iskander" raķešu bāze
Ukrainas Bruņoto spēku Īpašo operāciju spēki naktī uz otrdienu veikuši triecienu okupētajā Krimā, trāpot operatīvi taktisko raķešu kompleksu "Iskander" glabāšanas vietai, sociālajos tīklos pavēstīja Īpašo operāciju spēku preses dienests.
Ukrainian SOF middle-strike units struck a storage site for Iskander operational-tactical missile systems.— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) April 28, 2026
Equipment was concealed on a former missile base near the settlement of Ovrazhky, 40 kilometers east of occupied Simferopol. pic.twitter.com/TrcsLdybWm
Slēptā tehnika bija izvietota bijušās raķešu bāzes teritorijā netālu no Ovražku ciemata 40 kilometrus uz austrumiem no Simferopoles, teikts paziņojumā.
No šīs vietas raķetes dažu minūšu laikā var sasniegt frontes līniju un Ukrainas aizmugures pilsētas. Pagrīdes pretošanās kustības dalībnieki vairākkārt fiksējuši ienaidnieka raķešu palaišanu no šīs vietas.
Īpašo operāciju spēki trieciena video publicējuši sociālajos tīklos.