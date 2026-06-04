"Es nevaru paelpot..." 18 gadus vecā studenta šokējošā slepkavība satricina un izraisa masu nemierus Lielbritānijā
Lielbritāniju satricinājušas atklātībā nonākušās šokējošās detaļas par 18 gadus vecā poļu izcelsmes britu studenta Henrija Novaka slepkavību un policijas kļūdaino rīcību, sākotnēji upuri noturot par uzbrucēju. Pirmdien slepkavam tika piespriests mūža ieslodzījums, taču sabiedrības sašutums un protesti nerimst.
"Rasistiskā policija, vācaties prom no mūsu ielām!", "Kauns jums!" – ar šādiem saukļiem simtiem demonstrantu pulcējās pie policijas iecirkņa Sauthemptonā, Anglijas dienvidos. Protesta akcija norisinājās nākamajā dienā pēc tam, kad tiesa paziņoja spriedumu indietiem Vikramam Digvam, kurš ar nazi sadūra 18 gadus veco studentu.
Sanākušie turēja rokās Lielbritānijas karogus un pašdarinātus plakātus ar uzrakstiem: "Henrija asinis ir uz jūsu rokām", "Glābiet mūsu bērnus!". Vēlāk vairāki simti cilvēku devās uz nozieguma vietu. Policija viņus apturēja, kad protestētāji mēģināja nokļūt ielā, kur dzīvo 23 gadus vecā Digvas ģimene. Daļa demonstrantu policistu virzienā meta pudeles, alus skārdenes un pat atkritumu tvertnes.
Upuri notur par uzbrucēju
Novaka slepkavība izraisījusi milzīgu sabiedrības rezonansi visā Apvienotajā Karalistē. Policisti, pērn, 3. decembrī, ierodoties notikuma vietā, smagi ievainoto upuri noturēja par uzbrucēju, savukārt patieso vainīgo – par cietušo. Saskaņā ar uzbrucēja Vikrama Digvas izdomāto versiju, Novaks esot bijis piedzēries un agresīvs, nicinoši izteicies par viņa izcelsmi un rasistisku motīvu vadīts viņam uzbrucis. Policisti uzlika rokudzelžus uz zemes guļošajam Novakam, neņemot vērā viņa teikto. Incidenta videoierakstā, kas uzņemts ar policista kameru, dzirdams, kā Novaks vairākkārt saka: "Esmu sadurts ar nazi. Es nespēju paelpot!" Uz to policists atbild: "Nedomāju, ka tu esi ievainots, draugs. Uzreiz pēc tam Henrijs zaudēja samaņu un, neskatoties uz policijas mēģinājumiem sniegt pirmo palīdzību, no gūtajiem ievainojumiem mira.
WARNING: GRAPHIC CONTENT— Reuters (@Reuters) June 3, 2026
British police faced a national backlash over the inflammatory case of an 18-year-old student who was handcuffed as he lay dying from stab wounds after his killer falsely alleged a racist attack https://t.co/2nWuuGnZwT pic.twitter.com/v6d1XdZ4v0
Tiesu medicīnas ekspertīzes rezultāti atklāja, ka Henrijs nebija piedzēries — viņa asinīs konstatētais alkohola daudzums bija zemāks par līmeni, kas daudzās valstīs atļauts autovadītājiem. Tāpat nav nekādu pierādījumu, ka viņš būtu pirmais pielietojis fizisku spēku vai izrādījis verbālu agresiju. "Esmu pārliecināts, ka Henrijs neteica neko rasistisku," tiesā uzsvēra tiesnesis Viljams Mauslijs. Viņš norādīja, ka šī versija nāca tikai un vienīgi no Digvas, un neviena cita liecība to neapstiprina.
Mūža ieslodzījums
Visas šīs šokējošās detaļas atklājās vairākus mēnešus ilgušās izmeklēšanas laikā. Šā gada 28. maijā zvērinātie atzina Digvu par vainīgu slepkavībā. Papildus tam viņam izvirzīja apsūdzības par nepatiesu liecību sniegšanu, kas noveda pie Novaka nāves. 1. jūnijā tiesa slepkavam piesprieda mūža ieslodzījumu. Lūgt pirmstermiņa atbrīvošanu viņš varēs tikai pēc 21 gada.
Tiesa atzina par vainīgu arī viņa 53 gadus veco māti. Izmeklēšanā atklājās, ka pēc slepkavības viņa paslēpusi uzbrukumā izmantoto nazi un palīdzējusi dēlam slēpt pēdas. Sieviete tika notiesāta par nozieguma slēpšanu un atbalsta sniegšanu noziedzniekam. Sods, kas viņai tiks piespriests, būs zināms 17. jūlijā.
Nogalinātā studenta tēvs, kurš mēnešiem ilgi bija klusējis, uzstājās tiesā, paziņojot, ka viņa dēls nesaņēma nepieciešamo palīdzību un nomira nepieņemamos apstākļos. Viņš apsūdzēja policiju necilvēcīgā un pazemojošā attieksmē. Pret policistiem, kuri atradās notikuma vietā, šobrīd ir uzsākta atsevišķa izmeklēšana. Tikmēr britu policija jau ir publiski atvainojusies bojāgājušā ģimenei.
Politiskais skandāls
Šī traģēdija ir izraisījusi politisko skandālu Lielbritānijā. Daudzi komentētāji šo lietu salīdzina ar amerikāņa Džordža Floida nāves gadījumu ASV, kura nāvi 2020. gadā netieši izraisīja policista rīcība aizturēšanas laikā. Toreiz tas izraisīja milzu protestus un nemierus vispirms ASV, pēc tam arī citās valstīs, kļūstot par grūdienu kustības "Black Lives Matter" izveidei. Floids bija tumšādains, un daļa sabiedrības uzskatīja, ka policijas brutālā rīcība bija saistīta ar rasistiskiem motīviem.
Taču ir būtiska atšķirība – Floids iepriekš bija tiesāts noziedznieks un aizturēšanas brīdī atradās narkotiku reibumā. Novakam nebija kriminālas pagātnes, viņam bija nevainojama reputācija, viņš nelietoja narkotikas un incidenta brīdī nebija piedzēries. Viņa slepkava jau no paša sākuma apzināti izmantoja apgalvojumu par "rasistiskiem motīviem", lai noveltu vainu uz upuri.
Šos argumentus tagad aktīvi izmanto labējie un galēji labējie publicisti un politiķi. To vidū ir britu parlamenta deputāts no partijas "Reform UK" Ruperts Lovs, kurš jau runā par "rasismu pret baltajiem" un tajā atklāti vaino gan policiju, gan valsts institūcijas. Lietā aktīvi iesaistījies arī platformas "X" īpašnieks Īlons Masks, solot apmaksāt tiesāšanās izdevumus tiem, kuri nolems iesniegt prasību pret šajā notikumā iesaistītajiem policistiem.
Pēc sprieduma pasludināšanas izteicās arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, kura valdības tēls nopietni iedragāts šīs lietas dēļ. Platformā "X" viņš pauda sašutumu par notikušo un izteica līdzjūtību Novaka ģimenei: "Šī ir šausminoša, šokējoša lieta. Henrija tuviniekiem nācās pārdzīvot garo tiesas procesu un paciest slepkavas apkaunojošos un nepatiesos apvainojumus, kas bija vērsti pret viņu dēlu – jaunieti, kurš bija gādīgs, laipns un bezgala mīlēts." Premjerministrs arī pauda atbalstu izmeklēšanai par policijas rīcību: "Ir absolūti pareizi, ka Neatkarīgais policijas rīcības uzraudzības birojs (IOPC) izmeklē likumsargu reakciju uz šo bezjēdzīgo slepkavību."
Savukārt partijas "Reform UK" līderis Naidžels Farāžs britu institūcijas apsūdzēja "divlīmeņu policijas sistēmas" uzturēšanā, kurā, viņaprāt, "balto cilvēku tiesības un privilēģijas nozīmē mazāk nekā etnisko minoritāšu tiesības". Tā kā nogalinātajam studentam bija poļu saknes, šī lieta ir izraisījusi plašu rezonansi arī Polijā.