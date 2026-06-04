Rubio: "Grenlande ir daļa no Dānijas... pagaidām"
ASV valsts sekretārs Marko Rubio atkal saasinājis bažas par ASV ekspansijas plāniem Grenlandē, paziņojot, ka stratēģiski nozīmīgā Arktikas sala "pagaidām" ir daļa no Dānijas.
Uzstājoties Pārstāvju palātas Ārlietu komitejā, Rubio izvairījās tieši atbildēt uz jautājumu, vai ASV nepieciešams kontrolēt kādu NATO teritoriju, lai nodrošinātu tās aizsardzību. Tā vietā viņš uzsvēra, ka Vašingtona pašlaik ved sarunas ar Dāniju un Grenlandi par salas lomu kolektīvās drošības stiprināšanā.
"Mēs faktiski esam iesaistīti sarunās ar Grenlandi un Dāniju par Grenlandes izmantošanu mūsu visu kolektīvajai aizsardzībai," sacīja Rubio. Viņš uzsvēra salas stratēģisko nozīmi Rietumu drošībā un pauda optimismu par sarunu gaitu, norādot, ka Vašingtona pašlaik atrodas "labā situācijā" un tuvākajā laikā varētu būt gaidāmas "diezgan labas ziņas".
Šie izteikumi izskanēja neilgi pēc tam, kad Dānijas premjerministre Mete Frederiksena trešdien atklāja jaunu koalīcijas valdību, izbeidzot vairākus mēnešus ilgo politisko nenoteiktību.
Jau ziņots, ka Trampa centieni iegūt šo Arktikas salu šī gada janvārī satricināja Eiropas sabiedrotos un pamudināja Dāniju sagatavot ārkārtas plānus sliktākajam scenārijam, ja Vašingtona mēģinātu īstenot savus nodomus ar varu.
Tikmēr vairākas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Grenlandes iedzīvotāji nevēlas, lai sala kļūtu par ASV sastāvdaļu. Jāatgādina, ka Grenlande ir bagāta ar retzemju metāliem, īpaši Kvanefjeldas atradne, kas atrodas valsts dienvidos. Tā tiek uzskatīta par vienu no lielākajām nerafinēto retzemju metālu rezervēm pasaulē.