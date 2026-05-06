Marko Rubio un Sergejs Lavrovs tālruņa sarunā apsprieduši karadarbību Ukrainā
ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Krievijas Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs tālruņa sarunā apsprieduši karadarbību Ukrainā un Irānā, paziņojusi Vašingtona. Kremlis sarunu raksturoja kā “konstruktīvu un pragmatisku”.
ASV Valsts departaments informēja, ka Marko Rubio un Sergejs Lavrovs sazvanījās otrdien, 5. maijā. “Viņi runāja par Krievijas un ASV attiecībām, karu starp Krieviju un Ukrainu, kā arī karadarbību Irānā,” paziņojumā norādīja Valsts departamenta pārstāvis Tomijs Pigots.
Krievijas Ārlietu ministrija savukārt norādīja, ka Marko Rubio un Sergejs Lavrovs aizvadījuši “konstruktīvu un pragmatisku” sarunu. Abi politiķi “saskaņoja pulksteņus” attiecībā uz pašreizējo starptautisko situāciju un Krievijas–ASV attiecībām, kā arī apsprieda divpusējo kontaktēšanās grafiku, paziņoja ministrija.
Tikmēr Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Zaporižjā ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 cilvēki, Doneckas apgabala Kramatorskā - pieci cilvēki, Dņipro - četri cilvēki. Upuri ir arī citur Ukrainā. Klimenko platformā "Telegram" norādīja, ka triecieni skāruši civilo un enerģētikas infrastruktūru, kā arī glābējus un mediķus.
Jau ziņots, ka Krievija pasludinājusi vienpusēju pamieru ar Ukrainu 8. un 9. maijā "Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat," paziņoja Aizsardzības ministrija. Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās Uzvaras dienas svinības.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ. Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīja, ka izsludina klusuma režīmu naktī uz 6. maiju. "Līdz šim nav saņemts neviens oficiāls aicinājums Ukrainai par karadarbības pārtraukšanas kārtību, kas tiek paziņota Krievijas sociālajos tīklos. Mēs uzskatām, ka cilvēka dzīvība ir nesalīdzināmi lielāka vērtība nekā kādas gadadienas "svinēšana". Tāpēc mēs izsludinām klusuma režīmu, kas sāksies plkst. 00 naktī no 5. uz 6. maiju. Līdz tam atvēlētajā laikā ir reāli nodrošināt klusuma iestāšanos. Sākot ar šo brīdi, mēs rīkosimies spoguļveidīgi," sociālajos tīklos raksta Zelenskis.
"Ir pienācis laiks Krievijas līderiem spert reālus soļus, lai izbeigtu viņu karu, ja pat Krievijas Aizsardzības ministrija uzskata, ka bez Ukrainas labās gribas nevar rīkot parādi Maskavā," piebilda Zelenskis.
Jāpiemin, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs 2025. gada decembrī ierosināja Krievijai noslēgt pamieru ar Ukrainu uz Ziemassvētku laiku, paužot cerību, ka Krievijas varasiestādēm vēl ir palikušas "cilvēcības atliekas un tās var atstāt cilvēkus dažas dienas mierā".
Krievija šo priekšlikumu noraidīja. Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija vēlas "nevis pamieru, kas dotu Kijivai atelpu un iespēju sagatavoties kara turpināšanai, bet pilnvērtīgu mieru". Peskovs uzsvēra, ka Krievija vēlas sasniegt savus mērķus un nav gatava piedalīties "īstermiņa nederīgos risinājumos".